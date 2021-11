Blake Lively ha sido la persona escogida por Taylor para dirigir el videoclip de la reedición de una de sus mejores canciones: "I Bet You Think About Me (Taylor's Version)(From The Vault)". Este lunes, 15 de noviembre, la artista volvió a sorprender a sus millones de fans en todo el mundo con la publicación de este nuevo clip en donde la vemos destrozando la boda de su ex, interpretado por el actor Miles Teller.

“The reddest video EVER is out now. Directed by @blakelively who SMASHED it just like I smashed this cake.https://t.co/Gm4xT1vuNk pic.twitter.com/G0T66YdzMz“ — Taylor Swift (@taylorswift13) November 15, 2021

En el vídeo, de 6 minutos de duración, Swift aparece colaborando con la estrella del country Chris Stapleton. La canción está repleta de alusiones a un ex, muchas voces apuntan que se trataría de una mención clara al actor Jake Gyllenhaal (verdadero ex de Swift). Sin embargo, ellas la han definido como una una comedia irónica y divertida sobre una ruptura.

A lo largo del video, vemos al personaje de Teller teniendo flashbacks de su relación pasada durante el que debería ser el día más feliz de su vida. Swift interpreta la canción y muestra su dolor al interponerse en medio de la ceremonia, a la que por supuesto no ha sido invitada: destrozando la tarta nupcial, bailando el vals durante la hora del cóctel, dando un discurso antes de beber una copa de vino y jugando a juegos con los invitados más jóvenes.

Luego el vídeo cambia de color y pasa del rojo al blanco. Una metáfora acerca de los sentimientos de Swift en estos momentos y de una relación fallida que parece no logra olvidar. Además, quizás para darle un plus de credibilidad, la novia en la boda que interrumpe Swift es interpretada nada menos que por la mujer de Teller en la vida real, modelo y actriz Keleigh Sperry. Vamos, que todo queda en casa.