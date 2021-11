Después del hype que creó anunciando la llegada de Motomami, su tercer disco de estudio, Rosalía no tardó en publicar su nuevo (¿y último?) proyecto del año: su nueva collab junto a The Weeknd. “LA FAMA” llegaba a nosotros en forma de bachata y han sido muchos los que se sorprendieron al comprobar cómo Abel no solo cantaba en un idioma distinto, sino lo bien que se adaptó a un género con el que no había experimentado hasta ahora.

Quien también ha copado la conversación social con su último lanzamiento ha sido Don Omar. El rey del reguetón se cuela en nuestras playlists con “Se Menea”, un tema que viene de la mano con Nio García. Otra collab que no ha pasado desapercibida en ambos hemisferios ha sido la de Taylor Swift y Ed Sheeran. Los dos iconos de la música contemporánea han unido sus voces para reconvertir “Run” en una nueva versión tras los problemas de derechos que tuvo Swift con algunos de sus álbumes de su carrera.

“BAR” es lo último de TINI y L-Gante, una unión que despertó un gran interés desde que anunciaron este temazo al igual que ocurrió con “Envolver”, el explosivo regreso de Anitta. Y si tienes ganas de más, no te pierdas “Leyenda” de Anuel AA; “Mama Tetema”, de Maluma y Rayvanny; “Habla Claro”, de Eladio Carrión y Morad; “Te quiero”, la collab de Keen Levy y Zaira; “Soy Capaz”, lo nuevo de Pablo Alborán; “Volverá”, la renovada versión del conocido tema de El Canto del Loco lanzado por Dani Martín o “Dos Opciones” de Lyanno y Lunay. Dale al play y… ¡disfruta!

"LA FAMA" - Rosalía y The Weeknd

"Leyenda" - Anuel AA

"Mama Tetema" - Maluma y Rayvanny

"Habla Claro" - Eladio Carrión y Morad

"Te Quiero" - Keen Levy y Zaira

"Soy Capaz" - Pablo Alborán

"Lo que hará mi boca" - Antonio José y Morat

"Volverá - 2021" - Dani Martín

"Se Menea" - Don Omar y Nio García

"Bar" - TINI y L-Gante

"Dos Opciones" - Lyanno y Lunay

"Envolver" - Anitta