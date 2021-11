Desde que diera comienzo el 2021, Rosalía no ha dejado de sorprendernos con el anuncio de sus nuevos proyectos. "Lo vas a olvidar" junto a Billie Eilish o el hit que se marcó con Tokischa en "Linda" son tan solo algunos de los títulos de las canciones que ha lanzado en los últimos meses, pero ahora le ha llegado el turno a The Weeknd. Abel, que ya colaboró con ella en el remix de "Blinding Lights", vuelve a formar parte de "La Fama", un tema creado por la catalana y que llegará a nuestras playlists el 11 de noviembre.

Aunque ya habíamos visto a The Weeknd cantando en español junto a Maluma en el remix de "Hawai", lo cierto es que a muchos les sigue sorprendiendo su capacidad de cantar en un idioma que no maneja con tanta fluidez. Un hecho que ha despertado comentarios en redes sociales al encontrarle un parecido razonable con la voz de otro artista reconocido a nivel mundial: Romeo Santos.

Antes de lanzar este pequeño clip de lo que será su primer videoclip de la era Motomami, Rosalía ya nos había dejado la primera pista en un TikTok que subió hace unas semanas con algunas estrofas -baile incluido- de lo que ahora sabemos que es su nuevo single. "Es mal amante la fama y no va a quererte de verdad. Es la más traicionera y como ella viene, se me va. Yo sé que será celosa, yo nunca le confiaré. Si quiero duermo con ella, pero nunca me la voy a casar", cantaba la intérprete mientras elaboraba su propia coreografía.

“Por cierto nenas ��according to me Rosalía subió el tiktok de fama porque Pucho acababa de sacar Ateo, para que no le pudieran acusar de copiar, por eso ese lio de primero bachata luego motomami y luego bachata pic.twitter.com/DzZovJ1KAL “

"Quiero que mi disco tenga feeling y que se sienta bonito y real"

Han pasado ya tres años desde que Rosalía lanzase El Mal Querer. De hecho, la propia artista se hacía eco de este lapso de tiempo durante un encuentro en la radio de República Dominicana. "Soy muy perfeccionista y quiero de verdad que la música tenga feeling. Quiero que tenga un sentido, un objetivo y que parta del propósito de que se sienta bonito y real. Ahora mismo siento que la cosa está cerca, aunque el tracklist todavía no está terminado", comenzaba explicando. "Lo que hemos hecho con Tokischa lo hicimos en una tarde. Hay canciones que tienen sentido y otras que no. Mi madre me preguntaba por mi nuevo disco, pero hay álbumes que se hacen en un par de meses y otros que se tardan dos, tres o cuatro años".

La estética de El Mal Querer sigue en las retinas de todos aquellos que dedicaron su tiempo a escucharlo. Aunque solo fueran unos minutos. Sin embargo, pocas personas saben que fue fruto de la inversión que realizó la propia intérprete: "Recuerdo que lo que gané con mi primer proyecto lo cogí, que no era gran cosa, y lo invertí en las coreografías de mi siguiente show, el de El Mal Querer. Mi hermana y mi madre me decían: "¿pero estás segura?". Pero yo lo estaba. El dinero que yo gano con mi trabajo, lo vuelvo a poner en mi trabajo para seguir mejorando".

Durante el encuentro, Rosalía también fue preguntada sobre cómo lleva que haya quien critica la forma que tiene de interpretar el flamenco y reflexionó sobre si seguirá formando parte de su carrera artística: "El flamenco es una música con mucha tradición y que lleva ya muchos años. Como está tan codificada, la gente piensa que es una cosa y no puedes salirte de ella. Pero me gusta pensar que no hay solo una forma de ver las cosas, sino que cada persona tiene una forma de pensar diferente que hace que hagas distinto el flamenco. Para mí tiene que ver con eso, con la libertad de crear. Yo soy sensible, así que mentiría si te dijera que las críticas no me afectan. Sin embargo, no me las tomo muy en serio, solo si me lo dice mi madre", indicaba divertida. "Hay quien me da amor y quien no dentro del género, pero está bien que sea así. Es lo normal, la vida es agridulce", concluía.