Si El Mal Querer logró revolucionar a medio mundo, ¿qué no conseguirá Rosalía con Motomami? Este nombre es el que la intérprete ha puesto a lo que se convertirá en su tercer disco de estudio. Un anuncio que realizó en sus redes sociales junto a un vídeo donde se la puede ver ataviada con varios outfits para finalmente lanzar la bomba: el álbum llegará en 2022.

La música que aparece tras el clip recuerda a la faceta más arriesgada de Rosalía, como cuando descubrimos su nuevo sonido en canciones como "TKN" o "A palé". El hype ya está servido, y son muchos los que especulan sobre el sentido que obtendrá un álbum que ya se llevaría casi tres años desde que conocimos a su antecesor. Rompedor y valiente, estos son algunos de los términos que se esperan del proyecto de una Rosalía que no ha dejado de lanzar canciones durante un 2021 que la ha visto publicar temas como "Lo vas a olvidar" junto a Billie Eilish o "Linda", el hit que se marcó con Tokischa.

"Soy muy perfeccionista y quiero de verdad que la música tenga feeling. Quiero que tenga un sentido, un objetivo y que parta del propósito de que se sienta bonito y real. Ahora mismo siento que la cosa está cerca, aunque el tracklist todavía no está terminado", confesaba hace unas semanas en un programa de radio en República Dominicana. Y visto el interés que despertó con aquellas declaraciones, no es de extrañar que artistas como Bebe Rexha, Tainy, Bia, Calle y Poché, Tokischa, Lauren Jáuregui, Hiba Abouk, Kylie y Kendall Kenner, Lele Pons, Camila Cabello o Paula Cendejas figuraran entre la multitud de personas que quisieron mostrar su sorpresa y evidente alegría ante un lanzamiento del que aún desconocemos su fecha exacta, pero que sabemos a ciencia cierta que llegará el próximo año.

“SHE IS REALLY COMING pic.twitter.com/ypWU1w4zuY “

¿Próxima canción a la vista?

Si a finales de agosto era la propia Rosalía quien desvelaba que su próximo álbum iba a venir cargado de "feeling" y "buena vibra", no es de extrañar que cada vez que saca música al mercado muchos de sus seguidores comiencen a lanzar hipótesis sobre si formará parte de su próximo disco o no. Ya ocurrió con "Linda", la collab que se marcó junto a Tokischa. Sin embargo, ha sido su último vídeo en TikTok el que ha hecho saltar las alarmas. ¿Nos estaba colando un adelanto de su nueva música?

"Es mal amante la fama y no va a quererte de verdad. Es la más traicionera y como ella viene, se me va. Yo sé que será celosa, yo nunca le confiaré. Si quiero duermo con ella, pero nunca me la voy a casar". Bajo estas palabras, la catalana elaboraba una coreografía de lo que podría ser su próximo single. O eso es al menos lo que teorizan varios usuarios de las redes sociales a los que no les pasó desapercibido un sonido que la misma plataforma categoriza como "Sonido original - La Rosalía".

La propia intérprete no se ha pronunciado en sus perfiles de Instagram o Twitter, sino que soltó la bomba en TikTok y dejó que medio mundo escuchara unos segundos de lo que aún desconocemos si será su próximo lanzamiento o si, por el contrario, se trata solo de una composición que no tiene por qué ver la luz próximamente. Sea lo que fuere, lo único que tenemos claro es que se le da de lujo alimentar un hype que no hace más que crecer en torno a su figura. ¿Nos sorprenderá con algo más de aquí a que termine 2021?