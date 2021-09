Ayer (domingo 12 de septiembre) se celebró la gala de los MTV Video Music Awards y Lil Nas X fue sin duda el ganador de la noche al llevarse el premio al mejor videoclip por "Montero: Call me by your name". La otra artista destacada fue Olivia Rodrigo, quien siendo su año de debut en estos premios, superó a la estrella del pop Justin Bieber.

Una de las sorpresas de la noche fue el vacío de Megan Thee Stallion, que partía como favorita. Pero esta no ha sido la única sorpresa, la ausencia de Rosalía también se hizo notar. La española se llevo el premio a mejor vídeo latino por su colaboración con Billie Eilish en "Lo vas a olvidar", pero no estuvo presente para recoger la estatuilla.

“JAJSKSJSKJAJSJA Taylor fue lo mejor de los MTV VMAs y ni fue ������ REINAAAA pic.twitter.com/vFtirEojHM“ — ⚔ arath | TAYLOR'S SON #iichliwp ⚔ (@arathaceves4) September 13, 2021

Quien si estuvo fue Olivia Rodrigo, que se hizo con tres galardones: mejor nueva artista, canción del año y actuación “push” (“drivers license”), mientras que Justin Bieber se hizo con el premio a mejor artista y triunfó en la categoría pop con "Peaches", junto a Daniel Caesar y Giveon.

El Barclays Center de Brooklyn se llenó hasta la bandera de cientos de fans deseosos de volver a vivir una gala presencial. Madonna fue la encargada de inaugurar el espectáculo haciendo un homenaje a los 40 años de la MTV y a su propia carrera, que se han entrecruzado en muchas ocasiones. La cantante dijo de la MTV: "Cambió mi vida, cambió el mundo y creó una nueva forma de arte entera".

“SZA el día de hoy en los MTV VMA �� pic.twitter.com/x7IWTgh1t0“ — RYRNA (@RYRNAmag) September 13, 2021

La noche estuvo llena de espectaculares actuaciones, incluída la de Rodrigo, que concluyó su tema pop-punk "Good 4 You" rompiendo el objetivo de una cámara con un golpe de micrófono. La artista afirmó que este año está siendo el "más mágico" de su vida y dedicó sus premios a "todas las chicas que escriben canciones en el suelo de sus habitaciones".

Por su parte, Lil Nas X causó sensación en la alfombra roja con un vestido lila largo recubierto de lentejuelas y sobre el escenario brilló quitándose capas hasta quedarse en unos bóxers de purpurina, interpretando "Industry Baby" junto a Jack Harlow y después su premiado "Montero (Call me by your name)". El rapero tuvo que esperar hasta el último minuto de la noche para declararse ganador del videoclip del año -premio al que suma los de mejor dirección y efectos visuales-, pero lo saboreó desde el primer segundo, exclamando: "¡Gracias a la agenda gay!".

Premios con mucha presencia latina La noche tuvo mucho sabor latino. El puertorriqueño Ozuna consiguió hacerse con todas la miradas. El cantante acaparó toda la atención gracias al estrenó de su nuevo tema, "La Funka", con una puesta en escena muy peculiar: rodeado de peluches y vestido con un chándal de purpurina. "Dediqué tiempo a mi música, y a mí como persona", dijo el artista al ser preguntado por cómo aprovechó el parón obligado de la pandemia. "Hace varios años que veíamos estos premios y no había tanto poder latino. Es una oportunidad muy grande que nos brinda VMA de traer nuestras cosas nuevas y estoy muy agradecido", agregó a su paso por la alfombra roja de la gala. Lo mismo destacó el productor puertorriqueño Tainy, que subió al escenario con Shawn Mendes para su colaboración "Summer of Love". Él destacó la importancia de volver a estar en marcha tras esta pausa demasiado larga: "Estoy bien contento de estar volviendo", afirmó. "Yo crecí viendo estos premios y estar nominado, subir a la tarima... es una combinación de emociones. Yo sé que no estoy solo en esto, muchos de mis colegas están locos por ir a cantar y que la gente pueda disfrutar sus canciones", aseguró el artista. “Entonces Lady Gaga es la verdadera reina de los #VMAs ? Y las Armys creyendo que mtv no es nada sin bts pic.twitter.com/aTAkxon7tH“ — Army Hate Account (@armyhateaccount) September 13, 2021 "Durante la cuarentena todos estuvieron haciendo cosas", dijo sobre sus compañeros musicales; Jhay Cortez o J Balvin, y mencionando a Anuel, Mike Towers o Rauw Alejandro."Yo estoy haciendo mi álbum, invitándolos a todos a tomar parte, pero producido por mí", reveló. Anitta destacó por lo elegante que iba con un vestido largo que evocaba el glamour de la época dorada de Hollywood. Aseguró que llevaba un largo tiempo trabajando en un nuevo álbum que muy pronto verá la luz. La brasileña interpretó su nuevo tema "Girl from Rio" en los VMA, aseguró sentirse orgullosa de representar a su país y ver a otros latinos "rompiendo muros y juntándose con la cultura estadounidense". "Estamos intercambiando y combinando culturas y experiencias, es fantástico", subrayó. Ozuna y Camila Cabello protagonizaron dos de los "shows" más espectaculares de la noche. Cabello llenó de sabor latino el escenario con "Don't Go Yet", un adelanto de su nuevo álbum "Familia", en el que se adentra en sus raíces cubanas, y se movió por el escenario a ritmo de salsa acompañada de bailarines que desplegaron una coreografía flamenca.