Billie Eilish lleva conquistándonos desde que inició su carrera como artista en la habitación de su casa. En 2021 nos sorprendió con un cambio de look, pero también con un nuevo álbum que ha conseguido encandilar a ambos hemisferios. La calidad y el sonido tan característico de Happier Than Ever ha permitido que la intérprete vuelva a colarse entre los primeros puestos de listas tan importantes como la Hot 100 de Billboard. Ahora, a punto de poner fin al verano, la estadounidense estrenará un concierto que podrá verse el viernes 3 de septiembre en Disney+.

Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles es un evento donde podremos ver a la artista junto a Gustavo Dudamel para que esté al frente de la Filarmónica de Los Ángeles. Con Robert Rodríguez (Sin City, 2005) como director junto a Patrick Osborne, este documental mezclará imágenes de la actuación de Eilish en el emblemático Hollywood Bowl de Los Ángeles (EE.UU.) con unos evocadores pasajes de animación que sirven para encadenar las diferentes canciones.

Ante todo, este concierto rendirá tributo a Los Ángeles y será la oportunidad de oro para escuchar de principio a fin Happier Than Ever, el disco de Eilish con el que dio continuidad al impresionante fenómeno de su debut "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" (2019). "Es muy emocionante poder hacer esto en mi ciudad natal, un sitio que realmente me hizo ser quien soy", apuntaba la cantante junto a su hermano Finneas.

La ganadora de siete Grammy, incluidos dos de grabación del año ("Bad guy" y "Everything i wanted") y uno de disco del año ("When We All Fall Asleep..."), también se mostró encantada por compartir escenario con Dudamel y con otro invitado latino como el guitarrista brasileño Romero Lubambo. Por otro lado, el documental aprovechará la solemnidad de un vacío Hollywood Bowl y la realza con impactantes y excitantes juegos de luces.