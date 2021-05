Billie Eilish siempre se ha caracterizado no solo por hacer y defender la música que lleva dentro, sino por alzar la voz y manifestar el mensaje que acompaña a su idiosincrasia. El amor propio, la importancia de la salud mental o lo importante que es estar dotado de una autoestima elevada son algunas de las declaraciones que la intérprete de "Bad Guy" nos ha dejado durante años. Sin embargo, su nuevo look ha sido el anticipo de todo lo que contó en la última portada de Vogue. En ella, Eilish no duda en seguir lanzando su particular visión del mundo y defender que aunque te creas en posesión de la verdad y del poder, siempre puedes ser víctima de cualquier tipo de abuso.

El sencillo "Your Power" hace referencia a un abusador que se aprovecha de una menor alegando no ser consciente de su edad. "Es una carta abierta para las personas que se aprovechan, en su mayoría hombres", afirmaba. "Me gustaría que la gente me escuchara y no solo tratase de averiguar de quién estoy hablando, porque no se trata de eso. Realmente no se trata de una sola persona. Podrías pensar: "Le ocurre porque está en la industria de la música". Y no, amigo, está en todas partes. No conozco a una chica o mujer que no haya tenido una experiencia extraña o mala al respecto", continuaba la artista.

"De las mujeres jóvenes se espera que lo sepamos todo" Solo tiene 19 años, pero Billie siempre ha llevado por bandera un claro mensaje de autoconocimiento de sus emociones y el autocuidado que eso conlleva. A pesar de su edad, siempre ha tenido que lidiar con exigencias que le imponía la sociedad: "Es una locura. De las mujeres jóvenes se espera que lo sepamos y hagamos todo y seamos la mamá de todos cuando solo tenemos 15 años", criticaba. "A esa edad te sientes maduro y crees saberlo todo. Pero la gente olvida que puedes crecer y darte cuenta de que todo se fastidió cuando eras más joven". "When I Was Older" fue otro de los temas donde Billie evidenció el abuso de poder que había llegado a sentir hace años: "Con esta canción quise decir que no importa quién eres, cuál es tu vida, tu situación, de quién te rodees o lo inteligente que seas: siempre pueden aprovecharse de ti. Ese es el gran problema en el mundo de abuso doméstico o la violación de menores: las niñas que tenían mucha confianza y voluntad fuerte se encontraron en situaciones en las que llegan a pensar "Dios mío, ¿soy la víctima aquí?". Y es tan vergonzoso, humillante y desmoralizador estar en esa posición de pensar que sabes tanto y luego darte cuenta de que están abusando de ti en ese momento...", confesaba la intérprete. El propio Elton John hizo alusión a las declaraciones de su compañera al afirmar que artistas de todas las edades llegaron a sufrir lo que ella relataba: "Mira a Kesha, Lady Gaga... todas han hablado sobre ese abuso de poder. Cuanta más gente escriba sobre él, mejor. Ha sido barrido debajo de la alfombra desde que comenzó la música tal y como la conocemos. Billie es la antorcha de esta nueva generación de jóvenes que dicen: "No voy a aguantar más esto". Habrá personas comprometidas con el status quo que interpretan "Your Power" como una reprimenda de una chica ingrata que debería callarse y disfrutar de ser famosa. Pero Eilish es un recordatorio del privilegio de decidir qué tipo de persona quieres ser", apunta el artista.