PREMIOS GRAMMY 2021

No es de extrañar que medio mundo haya estado pendiente de uno de los premios más importantes a nivel internacional. Y menos en época de pandemia. Los Grammy 2021 han sabido reinventarse y las actuaciones que nos dejaron en una de las galas más anómalas de su historia han quedado para el recuerdo. El escenario del recinto acogió a varios de los artistas más reconocidos en ambos hemisferios, así que la ilusión por verlos de nuevo dándolo todo a través de su puesta en escena hizo que coparan la conversación social durante la madrugada del domingo al lunes.

Una de las artistas más aclamadas fue Cardi B. La rapera sorprendió con una interpretación que no dejó indiferentes a los miles de espectadores que aguantaron estoicamente la duración del evento. Junto a Megan Thee Stailon, llenaron su actuación con unos looks impactantes: botas de aguja, bodys metalizados y una cama gigante que fue la protagonista de un show que desató todo tipo de comentarios. ¿El motivo? Evidenciar el empoderamiento que poseen ambas artistas en la industria musical y, tal y como afirmaban algunos tuiteros, hacer gala del guiño que Cardi B parecía estar haciendo a su pasado.

Otra de las grandes actuaciones esperadas fue la de Harry Styles. Durante los días previos a la celebración de los premios, el ex One Direction sonaba como el candidato para abrir la gala. Y así fue: no solo se llevó el galardón en la categoría de Mejor Actuación pop en solitario por "Watermelon Sugar", sino que consiguió estar en boca de medio mundo gracias, de nuevo, a su outfit tan característico y la puesta en escena que realizó de la canción que le hizo coronarse durante la noche.

De "Dákiti" a "August" pasando por "Levitating" y "Say So"

Uno de los atractivos de esta edición de los premios, a pesar de las restricciones sanitarias, fue sin duda la puesta en marcha de varias actuaciones a lo largo del evento. Muchas de ellas fueron grabadas previamente, pero eso no fue impedimento para seguir con el ritmo de una gala que albergó un explosivo "Dynamite" de BTS. Aunque la banda surcoreana nos tiene acostumbrados a sus impactantes coreografías, su presencia en los Grammy 2021 no dejó indemnes a los espectadores que vieron cómo consiguen captar la atención de todo aquel que se encuentra frente a ellos.

¿Y qué decir de Bad Bunny? El puertorriqueño sigue mostrando su potencial en el mundo de la música tras alzarse con su último premio. Galardonado en la categoría de Mejor álbum de pop latino o urbano por YHLQMDLG, el intérprete de "La noche de anoche" no quiso desaprovechar la ocasión para hacernos bailar durante la noche. "Dákiti" fue la canción escogida y junto a Jhay Cortez, permitieron que los espectadores disfrutaran de una actuación repleta de energía y buen rollo.

Taylor Swift, Dua Lipa y Billie EIlish dejaron clara que los Grammy 2021 fueron más femeninos que nunca. La intérprete de "Fearless" se alzó con el premio a Álbum del año gracias a Folklore. Un reconocimiento que la consagró como una artista récord al obtenerlo en tres géneros distintos: country, pop y alternativo. Eilish consiguió dos estatuíllas en las categorías de Mejor canción original para medio visual por "No Time to Die" y Grabación del año gracias a "Everything I wanted", el tema elegido para actuar sobre el escenario de los premios. Por su parte, Dua Lipa celebró su triunfo en la categoría de Mejor álbum pop con "Levitating" y "Don't Start Now".

Artistas como Doja Cat interpretando "Say So"; Post Malone y su "Hollywoo'd Bleeding", Lil Baby haciendo toda una crítica a la violencia policial sufrida en EEUU en "The Bigger Picture"; Maren Morris y John Mayer interpretando "The Bones"; Mickey Guyton con "Black Like Me" o Roddy Ricch cantando "Heartless" fueron las actuaciones que permitieron que esta edición de los Premios Grammy disfrutara de una pequeña burbuja de normalidad dentro de tanta restricción sanitaria. Una gala que convirtió a Beyoncé en la primera artista que pasa a la historia por ser la mujer con más Grammy del mundo.

