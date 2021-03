Taylor Swift y Beyoncé hacen historia en los Grammy con permiso de Billie Elish

La 63 edición de los Grammy se ha celebrado en la noche de este domingo desde Los Ángeles (EE.UU.) con una sencilla gala adaptada a la pandemia en la que Beyoncé, Taylor Swift y Megan The Satillion han sido las grandes triunfadoras de la noche junto a la jovencísima Billie Elish, quién ha ganado el Grammy a mejor grabación del año con "Everything I Wanted".

El humorista Trevor Noah ha dado la bienvenida desde un escenario al aire libre a las afueras del Stapples Center, con una audiencia reducida en una noche que ha elevado los ánimos tras un año nefasto para la industria musical, como él mismo ha reconocido. "Sé que hace mucho tiempo que no han asistido a un concierto, yo tampoco. Por eso esta noche les llevaremos el concierto a su casa", ha asegurado al comienzo.

A pesar de las circunstancias, la Academia de la Grabación de Estados Unidos ha convocado a un impresionante listado de actuaciones que ha incluido, entre otros, a Bad Bunny, Taylor Swift, Cardi B, Dua Lipa, Harry Styles, Billie Eilish, Post Malone, John Mayer, BTS, Megan Thee Stallion, Bruno Mars y HAIM.

Además, se ha homenajeado a los locales y sedes de pequeños conciertos, muy impactados por la pandemia en un año sin festivales ni música en directo. Camareros, promotores y otros empleados han sido los encargados de dar los premios.

La rapera estadounidense se ha convertido este domingo en la primera artista de hip hop que gana esta categoría en los últimos 22 años. Al recibir el galardón ha reconocido que estaba muy emocionada y que no se lo esperaba. "No quiero llorar...", ha dicho Megan cuando le han entregado el premio de manos de Lizzo.

Megan The Stallion gana el premio a artista revelación del año

Por su parte, Beyoncé se ha convertido esta noche en la artista con más premios Grammy de la historia con 28 galardones a lo largo de su carrera, por delante de los 27 recolectados por Alison Krauss. “Esto es abrumador. Llevo trabajando toda la vida y no creo que esto me esté ocurriendo en esta noche tan mágica”. Ha dicho Beyoncé al recibir el Grammy a mejor interpretación por "Parade".

Swift ha hecho historia al llevarse el Grammy al álbum del año por su aclamado Folklore , pues se ha convertido en la primera mujer que gana por tercera vez el Grammy al álbum del año , un récord únicamente en manos de tres cantantes: Frank Sinatra, Stevie Wonder y Paul Simon (incluyendo Simon & Garfunkel).

Beyoncé y Swift no han defraudado

La otra gran ganadora: Megan The Stallion

"Solo quiero agradecer a Dios por poner vida en mi cuerpo", ha añadido. Megan Thee Stallion ha tomado el relevo en el premio de mejor nuevo artista de Billie Eilish, que fue la ganadora en este cotizado apartado de los Grammy el año pasado.

“Desde que era pequeñita quería ser como Beyoncé“

Además, la cantante tejana ha hecho historia de la mano de Beyoncé nuevamente. Megan ha cantado de manera conjunta con la reina de los Grammy "Savage", gracias a su letra se ha convertido en la primera mujer que gana el Grammy a mejor canción de rap.

"Si me conocéis tenéis que saber que desde que era pequeñita quería ser como ella", ha dicho Megan muy emocionada cunado ha subido a recoger el segundo gramófono de la noche al escenario.