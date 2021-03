Del poderío de Beyoncé, a la sensualidad contenida de Dua Lipa o la delicadeza de Taylor Swift, que ha hecho historia con Folklore. La alfombra roja de los Grammy 2021 manda muchos mensajes, y todos son positivos. Ellas, las artistas, han sido las grandes triunfadoras en el reparto de premios. Arrasan en su música y con sus armarios. Son tres divas aunque en el ring de la moda se miden solo dos: Beyoncé y Dua Lipa. Las dos han apostado fuerte para esta gala y han apostado por dos estilos completamente distintos. Beyoncé ha recurrido a la firma Schiaparelli y Dua Lipa a Versace, dos de las casas de moda preferidas por las estrellas.

Dua Lipa con un diseño de la casa Versace hecho a medida. aFP

Donatella Versace ha querido que para Dua Lipa todo fuera especial y le ha hecho el vestido a medida, un diseño exclusivo con el que la cantante está fabulosa. Se trata de una malla de cristales de patrón 'columna' y lleva escote y la espalda decorados con mariposas. "Este vestido me lo ha hecho Donatella Versace. Me encanta. Me siento como una princesa con él. Estoy muy emocionada", decía nada más pisar la alfombra roja.

Dua Lipa con abrigo de la casa Versace durante su actuación en los Grammy. AFP

Dua Lipa con un dos piezas de Versace actuando en la gala de los Grammy. RTVE

Pero Dua Lipa estaba dispuesta a arrasar, aunque fuera en las crónicas de moda. Para saltar al escenario volvió a confiar en la firma italiana y se puso un abrigo XXL bajo el que llevaba un escueto dos piezas, compuesto por top y short. Y todos en tono rosa, un color que seguimos asociando a la feminidad. La cantante británica arrasó además en el escenario. Interpretó 'Levitating' y 'Don't Start Now', y demostró que Future Nostalgia es uno de los mejores álbumes del año.

Beyoncé con vestido en piel negra, lleva el cuerpo drapeado y un amplio escote. AFP

El concepto de feminidad ha variado muchísimo en estos años. Ahora esta palabra engloba un universo mucho más amplio, derribando barreras de género y estilo. Se puede ser femenina vistiendo con sedas rosas y con cuero negro, como ha hecho Beyoncé, con el conjunto más 'heavy' de la noche. Queen B. mantiene una excelente relación con la casa Schiaparelli y adora al director creativo, Daniel Roseberry. Ahora han trabajad0 juntos para en el vestido de la gala de los Premios Grammy, la de su nueva consagración.

Beyoncé mantiene una excelente relación con la casa Schiaparelli. AFP

Se trata de un diseño muy potente, muy ochentero: un minivestido en cuanto al patrón, pero un maxivestido en cuanto al escote. Está hecho en cuero negro drapeado y juega a pegarse y despegarse de la piel, para remarcar la silueta y crear, a la vez, formas caprichosas. Destacan las mangas, que son guantes XXL que llevan incrustaciones de metal dorado en la parte de las uñas, uno de los iconos surrealistas de la casa.

Roseberry llegó a la casa Schiaparelli en abril de 2019 y meses después ya vestía a mujeres tan poderosas como Michelle Obama, Celine Dion o Emilia Clarke. Pero la bendición llegó con Beyoncé, cuando arrasó con uno de sus diseños en la alfombra roja de los Globos de Oro de 2020. Luego tuvo otro gran momento. Fue con Lady Gaga que llevó uno de sus vestidos a la ceremonia de investidura de Jill Biden.