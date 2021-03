Premios Grammy 2021 | Taylor Swift hace historia con 'Folklore'

Es evidente que los Premios Grammy 2021 han celebrado la edición más anómala de todos los tiempos. Pero ni las restricciones sanitarias ni la ausencia de público han impedido que Taylor Swift vuelva a hacer historia. Aunque optaba a seis candidaturas, finalmente la intérprete de "Cardigan" se alzaba con uno de los galardones más importantes de la noche: el de Mejor Álbum del año gracias a Folklore. Un reconocimiento que pilló por sorpresa a la estadounidense y que, gracias a su incesante trabajo, es la tercera vez que lo consigue. Ya ocurrió con Fearless y 1989, así que no es de extrañar que la artista fuera directa a la lista de los récords al igualar a figuras como Frank Sinatra, Stevie Wonder y Paul Simon.

Aunque Swift cuenta con cientos de premios a sus espaldas, quizás el concedido anoche por la Academia fue el colofón a un año de éxito sin precedentes. Junto a miembros de su equipo, la cantante subió al escenario para recoger una estatuílla que la coronaba como una de las grandes intérpretes a nivel mundial dentro de la música contemporánea. Su sorpresa no pasó desapercibida para los miles de fans que esperaban con ilusión la entrega de este premio. Una noche para el recuerdo que, sin duda, hizo que viviera un sueño al sobreponerse a compañeros de profesión como Coldplay, Dua Lipa o Post Malone, que también optaban al galardón en la misma categoría.

