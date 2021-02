¿Imaginas despertarte con la noticia de un gran anuncio? Pero gran anuncio nivel: Taylor Swift podría lanzar nueva música en las próximas horas. Aunque han pasado varias horas hasta que se ha podido confirmar, la de Nashville ha hecho oficial que el próximo 9 de abril podremos disfrutar de la reedición de Fearless, uno de sus álbumes más emblemáticos de su carrera.

“I’m thrilled to tell you that my new version of Fearless (Taylor’s Version) is done and will be with you soon. It has 26 songs including 6 never before released songs from the vault. Love Story (Taylor’s Version) will be out tonight. Pre-order now at https://t.co/NqBDS6cGFl ���� pic.twitter.com/Vjyy2gA72O“