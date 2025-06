Taylor Swift: de empatar el récord de Michael Jackson a ser la artista con más ventas en EEUU gracias a 'Folklore'

Que el regreso a los escenarios de Taylor Swift ha supuesto un antes y un después en su carrera musical ya es una realidad. Los datos confirman la evidencia: en cuestión de semanas, la intérprete de "Cardigan" ha obtenido cifras de locura y han hecho que sus dos últimos discos lleguen a lo más alto de las lista de reproducción y de ventas de medio mundo. En menos de 12 meses, la intérprete ha lanzado al mercado Folklore y Evermore, dos proyectos que la han consagrado como una de las artistas más importantes del panorama musical actual.

Según el último informe, Swift ya se ha consagrado como la cantante con más ventas en EEUU. Un logro que ha conseguido a base de esfuerzo, trabajo y originalidad. Porque si por algo se han caracterizado sus últimos temas es, sin duda, por lo experimental de su sonido. Unos ritmos cuidados que siguen manteniendo la marca inequívoca de Swift, pero que reflejan un paso hacia delante en su trayectoria profesional.

Como se observa en la imagen, Folklore sigue liderando el ranking de ventas en el país norteamericano. Un top 10 al que le sigue The Weeknd con After Hours, Juice Wrld, Eminem, Logic o Lady Gaga y, sorpresa: en séptima posición vuelve a aparecer su nombre gracias a Evermore. A escasas semanas de su lanzamiento, el último álbum de su discografía ha logrado colarse en esta clasificación que muestra con cifras el inmenso poder de influencia que ha tenido en ambos hemisferios. ¿Nos sorprenderá con algún proyecto más de aquí a que acabe el año?

Igualando el récord de Michael Jackson

Si hablamos de retos por cumplir, se podría decir que con Folklore alcanzó casi todos: al margen de ser considerado un trabajo de culto por la crítica, Swift ha visto cómo los temas que formaban parte de su primer trabajo del año entraban automáticamente en la lista Hot 100 superando a Nicki Minaj, la artista femenina con más entradas en la lista.

Si ya es difícil colar uno de tus singles en el top 10 de una de las listas más importantes a nivel mundial, no podemos imaginar lo gratificante que resulta colocar a tres de ellos entre lo mejor del momento. Taylor hizo historia no solo por lo genial de su contenido, sino porque Folklore permitió que la artista disfrutase de "Cardigan", "The 1" y "Exile" en los números 1, 4 y 6 respectivamente y de forma simultánea. Aunque en la historia no es la primera en conseguirlo, sí que puede presumir de ser la única que lo logró en apenas siete días.

Tras echar la vista atrás, Billboard certifica que Swift ya ha igualado el difícil récord que alcanzó Michael Jackson: con Evermore de nuevo en el número uno en la lista Hot 200, la intérprete ya ha logrado acumular 51 semanas no consecutivas en el primer puesto con sus ocho álbumes de estudio. Unas cifras superadas tan solo por artistas de la talla de The Beatles (con 132 semanas), Elvis Presley (67 semanas) y Garth Brooks (52 semanas).