Si a finales de 2020 te contábamos el escándalo que se había montado tras las nominaciones -o no nominaciones, mejor dicho- de los premios Grammy 2021, ahora que faltan escasos días para su celebración vuelven a estar en boca de todos. El motivo radica en las últimas declaraciones realizadas por The Weeknd a The New York Times. Unas palabras que no han pasado desapercibidas al mostrarse la indignación que posee el artista tras confirmarse su ausencia del evento: "Debido a los comités secretos, ya no permitiré que mi sello envíe mi música a los Grammy", confesaba el canadiense al citado medio.

Aunque en cada edición hay ganadores y perdedores, es cierto que los Grammy llevan años intentando lidiar con las acusaciones de imparcialidad en temas como la inclusión femenina o de artistas afroamericanos. Incluso por un sistema de votación que muchos cantantes, incluido The Weeknd, consideran totalmente opaco, injusto y que está fuera de contexto. Si echamos la vista atrás, y dado el éxito que obtuvo "Blinding Lights" en todo el mundo, resulta complicado concebir que su intérprete no obtuviera ni una sola nominación en uno de los premios más importantes a nivel internacional.

El espectáculo que dio en el medio tiempo de la Super Bowl evidenció el increíble potencial que posee en la música contemporánea, así que era de esperar que se le incluyera en alguna de las múltiples categorías de los galardones. Pero no fue así, y esa decisión desató una oleada de comentarios que aplaudieron el descontento de The Weeknd ante lo que él ya considera un "despropósito". De hecho, artistas como Drake, Kanye West o Frank Ocean ya han reprochado públicamente el "mal comportamiento" de los Grammy. Unos premios que, desde siempre, han velado por ser el hogar y el apoyo para toda la comunidad musical. Sin distinciones.