Bad Bunny, Cardi B y Harry Styles actuarán en la gala de los Grammy más esperada

Beyoncé, Taylor Swift, Dua Lipa y Post Malone se encuentran entre los principales nominados de este año, en la noche más importante de la música. La primera podría acabar siendo la reina de la noche, ya que lidera las nominaciones con un total de nueve de ellas como Canción del año o Grabación del año, entre otras.

“Check out the greatest moments of the 2021 #GRAMMYs, featuring a full recap of the night’s winners, backstage interviews, performance and fashion highlights, and more. ✨



�� Sunday, March 14

⏰ 12 am ET / 9 pm PT

�� Watch: https://t.co/KizPyLPXd1 pic.twitter.com/cZgw5lHDqG“