CINE Y TELEVISIÓN Zendaya triunfa en los Premios de la Crítica 2021: "No estaría aquí si no fuera por las mujeres que me han allanado el camino"

La actriz recibió el premio SeeHer Award como honor especial a su trayectoria: "Esto significa mucho para mí"

El galardón se suma a su último premio Emmy por interpretar a Rue Bennett en 'Euphoria'

08.03.2021 | actualización 13:25 horas Por PLAYZ

Zendaya triunfa en los Premios de la Crítica 2021 GTRES