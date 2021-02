Todo lo que ya se sabe sobre la segunda temporada de Euphoria

Euphoria, la exitosa serie de HBO protagonizada por Zendaya, confirmó hace tiempo su segunda temporada, pero ¿cuándo podremos ver los nuevos episodios? ¿Finalmente tendremos que esperar a 2022?

Aunque su último capítulo se emitió en agosto de 2019, los fans de Euphoria no hemos dejado de pensar en la serie de forma recurrente. Por eso, en Playz hemos querido reunir todo lo que sabemos hasta la fecha sobre el estreno de esta esperadísima temporada.

Dos episodios especiales

Todo comenzó cuando, en verano, Zendaya (@zendaya) bromeó sobre la posibilidad de que existieran una serie de episodios “puente” que sirviesen como nexo entre la primera y segunda temporada. Un mes más tarde, la propia actriz confirmaba esta noticia.

Lo cierto es que pudimos disfrutar del primer capítulo adicional hace más de un mes, el pasado 3 de diciembre. “Trouble Don’t Last Always” — "Los problemas no duran para siempre", en español — gira en torno al personaje de Rue después de que Jules, su mejor amiga e interés romántico, la abandone en la estación de tren. Como ya os contamos por aquel entonces, este primer episodio nos dejó boquiabiertos y, al mismo tiempo, maravillados.

Ahora llega una nueva entrega con un segundo episodio titulado “F*ck Anyone Who’s Not A Sea Blob” (traducción "Que se j*da cualquiera que no sea una gota de mar") que se acaba de estrenar ayer. En esta ocasión, toda la atención recae sobre Jules, trasladándonos durante 55 minutos a su mente. Además, por si esto fuese poco, el ansiado capítulo viene acompañado de unas de las colaboraciones más importantes de este 2021,“Lo vas a olvidar” de Rosalía y Billie Eilish.

El objetivo de estos dos episodios especiales era aclarar todas las dudas que quedaron sin resolver en la primera temporada y alimentar el hype para el estreno de la segunda. Y, sin duda, lo han conseguido.