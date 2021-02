The Weeknd ha sido el artista elegido para amenizar el medio tiempo de la Super Bowl, el mayor acontecimiento del deporte estadounidense y en el que los Buccaneers Tampa Bay se impusieron al Kansas City Chiefs por 31-9.

La actuacion de The Weeknd había levantado más expectación de lo normal, al menos en España. Entre otras cosas porque teníamos la esperanza de ver a nuestra Rosalía siendo la primera española en cantar en la final de la NFL. Y también por saber qué demonios había preparado el artista canadiense para que hubiera tenido que añadir siete millones de dólares de su bolsillo para conseguir la actuación más increíble de la historia (o si solo era una sobrada propia del personaje).

El resultado ha sido un directo en el que Abel ha estado muy bien vocalmente, con un ejército de coristas y bailarines brillante, y un gran escenario a la altura de las circunstacias, aunque sin grandes artificios. En definitiva, ha sido una gran actuación, pero no tan memorable como algunas que hemos visto en la última década, como la de Beyoncé en 2013 o la del año pasado con Shakira y JLo. Todo ha sido perfecto, pero le ha faltado momentos de emoción o sorpresa.

Sobre el escenario, de inspiración urbana y decorada con siluetas de rascacielos, The Weeknd ha estado rodeado por medio centenar de personas, algunos de ellos coristas y otros tamibén violinistas. A pie de pista, donde ha tenido lugar la segunda mitad de su actuación, le rodeaban más de un centenar de bailarines caracterizados como el personaje principal de su álbum After Hours, con americana roja y la cara vendada.

El artista explicó esta misma semana a la revista Variety que estas vendas pretenden reflejar "la cultura absurda de Hollywood y la gente que se manipula a sí mismas por razones superficiales para complacer y ser validada".

Para lo que parece que ha dedicado menos dólares ha sido para el sonido, bastante mejorable en los primeros minutos de actuación, que ha comenzado con los hits "Starboy" y "The hills". Otros de los temas que han sonado ha sido "Can’t feel my face", "Feel it coming", "Save Your Tears", "Earned it", "House of Balloons", "Glass Table Girls" y "Blinding Lights".

¿Qué hacía Rosalía a la misma hora? La semana pesada se difundió el rumor de que Rosalía iba a ser la artista invitada al medio tiempo de la Super Bowl. En nuestra cabeza sonaba espectacular, ya que es lo habitual que hagan breves apariciones famosos artistas (el año pasado acompañaron a JLo y Shakira los artistas Bad Bunny y J Balvin) y porque recientemente Rosalía y The Weeknd lanzaron el remix de Blinding Lights. Precisamente la aparición del artista invitado es siempre uno de los momentos de subidón del medio tiempo de la Super Bowl, y la ausencia del mismo ha hecho que la actuación de este año haya sido algo monótona. Según comentó el artista en una entrevista hace unos días, la propia narrativa de la actuación no daba lugar a que se sumara ningún artista invitado. Pero, puestos a pedir, ¿no habría sido grandioso ver a The Weeknd compartiendo pantalla con Rosalía, Daft Punk o Drake? Paralelamente, el algún lugar del mundo, Rosalía estaba a la misma hora troleando un dispositivo bluetooth de su vecino, haciendo sonar algunos de nuestros clásicos de ayer, hoy y de siempre como Estrella Morente, Camarón, Janis Joplin o Romeo Santos. “Me he conectado accidentalmente al bluetooth del vecino en estas q mi móvil empieza a sonar en su casa, así q digo bueno pues le voy a hacer una playlist en directo y le he puesto estrella morente, ian isiah, janis joplin, bon iver, romeo santos tu sabs un poquito de todo ahhahaj“ — R O S A L Í A (@rosalia) February 7, 2021

Una actuación rentable para cualquier artista A pesar de los siete millones de dólares que ha gastado el artista para lograr la actuación perfecta, actuar en el medio tiempo de la Super Bowl es de los eventos más importantes que puede vivir cualquier super estrella. Prueba de ellos es que el año pasado Jennifer López y Shakira aumentan sus ventas un 893% tras su actuación en la Super Bowl 2020. Y te mete en la exclusiva lista de estrellas que han formado parte de este evento, como Beyoncé, Ella Fitzgerald, Rolling Stones, Whitney Houston, U2, Prince o Madonna. No es que The Weeknd necesite más fama, ya que su último album, After Hours, ha sido uno de los mejores del 2020. Le gustó a todo el mundo menos a los académicos de los Grammy, que no nominaron su trabajo en ninguna categoría. Todo un escándalo que acabó con el artista acusando de corruptos a los organizadores de estos premios, y a su vez se especuló con que este vacío fue la venganza por su participación en la Super Bowl (ya que inicialmente los Grammy iban a celebrarse el pasado 31 de enero, aunque finalmente tendrán lugar el próximo 14 de marzo).

The Weeknd, actuando ante el público En las entrevistas previas a su gran actuación, el cantante mencionó en varias ocasiones lo especial que iba a ser esta noche porque después de mucho tiempo iba a volver a cantar no solo ante millones de telespectadores, sino también ante público presente. La final de la NFL se ha jugado en el Raymond James de Tampa y ha enfrentado a los Buccaneers de Tampa frente a los Chiefs de Kansas City. A pesar de las restricciones de la pandemia, que en Estados Unidos ha acabado con la vida de 450.000 personas en el último año, esta noche se ha permitido el acceso al estadio a 25.000 personas, un tercio de la capacidad del arena. De los presentes, 7.500 personas eran personal sanitario ya vacunado, y el resto fans de ambos equipos a los que no se les ha exigido PCR.