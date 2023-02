La Super Bowl es un gran evento deportivo, la final de la NFL, aunque lo más esperado de la noche es el medio tiempo. Este 'parentesis' en el partido se rellena con música para entretener a la audencia desde 1967 y su relevancia ha ido creciendo en estos años, hasta convertirse en una de las citas musicales del año, por encima de cualquier otro espectáculo. Sus índices de audiencia son enormes y esto hace que ningún artista se resista. Se trata de cantar, bailar, hablar y lanzar un mensaje para todo el mundo. ​Rihanna, la gran estrella del espectáculo de 2023, lo ha hecho. Era su regreso a los escenarios y no ha defraudado.

La década de los 90

Los años 80 y 90 vieron nacer el fenómeno de las Boy Band y no podían faltar en la Super Bowl los New Kids on the Block. A partir de ahí se sube el nivel y se piensa en audiencias más masivas e internacionales. En 1991 la maravillosa voz de Whitney Houston se elevó por encima de la multitud cuando interpretó el himno de EE.UU. y dos años después el artista elegido es Michael Jackson. Los cantantes no cobraban entonces y la organización accede a donar 100 mil dólares a la Heal the World Foundation. Es la primera vez que la actuación tiene un guion propio de un gran espectáculo: dos imitadores de Jackson dan paso al astro de la música que permaneció inmóvil durante 90 segundos y el provocó el delirio en el público. Cantó 'Jam' acompañado de cuatro bailarines vestidos de soldados, luego llegaron 'Billie Jean' y el paso moonwalk, temas como 'Black or White' y un coro de 3 500 niños que cantan 'We Are the World'. Antes de terminar, se infló un globo del planeta Tierra y todo se ilumina con fuegos artificiales.

En 1995 Patti LaBelle, con su famoso 'Lady Marmelade', compartió escenario con otra voz legendaria, Tony Bennet. Y el espectáculo lo cerraron los Miami Sound Machine, aunque sin Gloria Estefan que había dejado el grupo tras el accidente de tráfico en el que resultó herida de gravedad. En 1996 otra mujer vuelve a hacer historia. Diana Ross es la única artista que ese año se sube al escenario. Es una ocación especial porque se celebran el 30 aniversario de la Super Bowl y canta 'Take Me Higher'. Hay críticos musicales que consideran que su actuación es la mejor de todos los tiempos.

Son años de auge del blues, el soul o el R&B, y por el escenario desfilan iconos de la música como James Brown, Smookey Robinson, The Temptations con su hit 'My girl', Stevie Wonder. No falta la salsa, para animar a la gente a mover las caderas, y la encargada de hacerlo es Gloria Estefan en 1999 que arrasaba con su tema 'Cuba libre'. La cantante ya había actuado en 1992 pero con los patinadores olímpicos.