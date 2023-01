Rihanna se prepara para brillar en la Super Bowl 2023. El próximo 12 de febrero, la estrella del pop de 34 años será la artista encargada de ponerlo todo patas arriba en el State Farm Stadium de Giendale, Arizona. Aún es pronto para saber todos los detalles de este multitudinario evento, pero la cantante nos ha dado las primeras pinceladas de su actuación con un adelanto en sus redes de apenas 30 segundos en los que manda guardar silencio.

“¡Te hemos esperado!” escribe un fan en los miles de comentarios que aglutina el post en Twitter. En el vídeo, reproducido más de medio millón de veces, vemos a una Rihanna que surge entre las sombras y avanza sobre lo que parece ser una pasarela de moda. Los flashes de las cámaras la alumbran al pasar. Vestida con un mono negro y una 'teddy coat' color amarillo brillante, baila sobre la plataforma, antes de que se lleve los dedos a los labios y comience a sonar una canción.

Música urbana y pop será la apuesta segura de Rihanna. Una línea que ya marcaron el año pasado Dr. Dre con los artistas invitados Eminem, Kendrick Lamar, Snoop Dogg y Mary J. Blige. Para Rihanna, esta será la primera vez que actúe en la Super Bowl, aunque no fue su primera oportunidad. En 2019 fue propuesta por el organismo deportivo, pero la cantante de temas como Umbrella o Kiss It Better rechazó la oferta en un intento de mostrar solidaridad con Colin Kaepernick, el primer jugador de la NFL en arrodillarse en protesta contra la brutalidad policial en 2016. La expectación es máxima.

Rihanna en New York en 2021 GTRES