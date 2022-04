En las últimas horas un rumor ha cobrado mucha fuerza: Rihanna y A$AP Rocky se separan después de un año de relación y en la recta final del embarazo de la cantante. La ruptura habría tenido lugar en marzo durante la Fashion Week de París, pero la noticia no había trascendido hasta ahora, cuando un influencer y periodista de moda ha asegurado en su cuenta de Twitter que la cantante y el rapero ya no estarían juntos. ¿El motivo? Una infidelidad de A$AP Rocky con una diseñadora de zapatos en la empresa de Rihanna, Savage x Fenty, y amiga de la cantante. La pareja aún no se ha pronunciado para confirmar o desementir estos rumores, pero Amina Muaddi ya ha roto su silencio: ¿quién es?

Amina Muaddi carga contra las redes: "Es una mentira maliciosa" Los rumores sobre unos posibles cuernos a Rihanna durante su embarazo se han convertido en la noticia del fin de semana. Está en boca de todo el mundo y es el trending topic de Twitter desde hace días. Tal ha sido el escándalo, que Amina Muaddi ha emitido un comunicado oficial para desmentir los rumores: "Siempre he creído que una mentira difundida en las redes no merece ningún tipo de respuesta y menos una tan vil. Pensé que no se tomaría en serio este rumor, pero las últimas 24 horas me han recordado que vivimos en una sociedad que habla de los temas muy rápido", escribe. Amina Muaddi ha salido en defensa de su amiga Rihanna para desmentir los rumores que las rodean en estos instantes: "No hay nada que esté fuera de los límites. Ni siquiera durante lo que debería ser uno de los momentos más bonitos de la vida de una persona, así que tengo que hablar. Esto no me afecta a mí. Está relacionado con personas a las que tengo un gran respeto y afecto", dice en relación a la cantante, que continúa con su vida mientras Muaddi regresa a su negocio en la moda y desea un feliz fin de semana de pascua a todo el mundo. “pic.twitter.com/X9y4rXMTAj“ — Amina Muaddi (@AminaMuaddi) April 15, 2022 Rápidamente la diseñadora ha recibido la respuesta del periodista que desencadenó el gran drama de la Semana Santa 2022: "Me gustaría explicar la situación. Anoche tomé la tonta decisión de tuitear una información que había recibido. No voy a hablar de fuentes ni a culpar a otros por la discusión que se inició. Quiero disculparme formalmente con todas las partes involucradas por mis acciones y mis tuits imprudentes. Acepto plenamente las consecuencias de cualquier daño que haya causado y no tengo ningún tipo de excusa", dice Louis.