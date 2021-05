El rumor llevaba años circulando, más concretamente desde 2013. Por eso sorprende que haya sido el propio rapero quien lo ha confirmado en una entrevista para la revista GQ. Publicación para la que dejó caer que su pareja, Rihanna, está involucrada en la creación de su nuevo disco. Dijo que la de Barbados había influido “absolutamente” en su nuevo material. El rapero habló de Riri como “el amor de mi vida” y dijo que equivalía “probablemente a un millón de las otras”.

Rocky le dedicó, a como él la llama su "lady", varias frases tan bonitas como esta: “Creo que cuando lo sabes, lo sabes. Ella es la única”. Los artistas se conocen desde hace más de 8 años. Sabemos, por ejemplo, que él fue su telonero durante la gira mundial 'Diamonds' que Rihanna dió en 2013. “Creo que es importante tener a alguien con quien puedas hacer fluir tu creatividad y tus ideas”, añadió. Por su parte, ella compartió en su perfil de Instagram la entrevista destacando las palabras de A$AP.

Según GQ: "la pareja hace todo lo posible para no ser sorprendidos juntos en cámara". Una de sus tácticas ha sido la de llegar separados a los eventos para esquivar así a los paparazzis. El rapero también señaló que está muy feliz de tener una relación monógama y desveló que están dispuestos a tener hijos: "Creo que sería un padre asombroso...Tendría a mi hijo volando", dijo.

El pasado verano la pareja decidió hacer un viaje privado por diferentes ciudades de Estados Unidos en las que tenían programados sus conciertos, aunque al final no pudieron realizarlos por la pandemia. Así que se recorrieron el país en el autobús de la gira, desde Los Ángeles, al oeste del país, hasta Nueva York, en el este. Pararon en media docena de ciudades y parques nacionales, escuchando música y tiñéndose la ropa. De la ruta Rocky afirma que “se conoció a sí mismo” durante el viaje mientras tomaba ácido y hacía su propia ropa.

En el artículo el rapero da bastantes detalles de su relación con Riri. Cuenta que la pasada Navidad viajaron juntos a Barbados, isla de la que es la cantante y en la que también nacieron los padres del rapero antes de emigrar hasta EE UU. “Fue como volver a casa”, apunta Rocky, que continúa diciendo: “Fue una locura, siempre imaginé cómo habría sido para mi padre antes de que se fuera a EE UU. Visité esos lugares y, créetelo, sentí algo de nostalgia por ellos. Era nuevo pero familiar”.

En la entrevista, el artista afirmó también que está trabajando con Morrissey en su próximo álbum. Además de esta inesperada colaboración, A$AP aportó algunos detalles sobre la producción que será la secuela de su anterior trabajo:TESTING (2018), y que se llamará All Smiles. El." álbum todavía no tiene fecha de lanzamiento, pero el rapero ha querido desvelar que ha estado trabajando con el polémico Morrissey, quien ha estado “escribiendo, produciendo y contribuyendo con voces” en el álbum. Flacko dijo: “Cualquier cosa que necesites que haga, aparece y lo hace”.. Según GQ, All Smiles estaba ya en un 90% en el momento de la entrevista, así que estaremos atentos a ver si lo podemos disfrutarlo muy pronto y si vemos algo de Rihanna en él.