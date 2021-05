Rihanna es la reina del 'pixie' y esta es la prueba

Anne Hathaway, Katy Perry, Miley Cyrus, Emma Watson, Cara Delevingne, Laura Escanes, Sara Carbonero... son muchas las famosas intentan destronarla, pero Rihanna sigue siendo la reina del pixie y ahora lo vuelve a demostrar. La cantante se ha cortado el pelo y, esta vez, ha probado con uno de sus peinados favoritos, bien corto para presumir de rostro y facciones angelicales. Aunque este no es un estilo apto para todas, es uno de los looks que más favorecen a la artista y ella lo sabe, por eso no duda en echar mano de la tijera de vez en cuando.

Rihanna acaba de estrenar peinado, cuando fue fotografiada a la entrada de un restaurante. Su vestuario para salir a cenar es aun más llamativo que su nuevo look: sus inseparables gafas de sol, que solo los famosos pueden permitirse el lujo de llevar tanto de día como de noche; un abrigo en tonos blancos y azules con plumas en la solapa; unos pantalones tie dye en color verde; y unos tacones de aguja blancos.

Rihanna en 2012 vs 2021, con el mismo corte de pelo

¡Le sienta de maravilla! Igual que en los 2000, cuando nos sorprendió con su nuevo corte de pelo. Un cambio radical ideal para quienes buscan algo arriesgado. Además, es perfecto para olvidarnos del peine en verano, porque no necesita apenas mantenimiento. Podrás lucir tus joyas y accesorios favoritos y tu rostro será el centro de atención. Eso sí, si te arrepientes, te costará un tiempo volver a tener tu melena.

Si buscas inspiración y quieres probar un peinado nuevo, probablemente debas echar un ojo a la metamorfosis de Rihanna, que ha cambiado más de estilo que la actriz española Blanca Suárez. La de Barbados luce mejor que nadie cualquier tendencia. La hemos visto con flequillo, presumiendo de melena extralarga, con trenzas, con el pelo a lo afro, ondulado, etc. Cómo no iba a probar con el corte mullet, el peinado de moda esta temporada. Miley Cyrus, Úrsula Corberó y Natalia Lacunza son algunas de las grandes defensoras de este estilo que, como no podría ser de otra manera, ha lucido Rihanna hasta que ha decidido cortar por lo sano.

Algunos looks de la cantante Rihanna

También ha probado con distintos colores: rubio, pelirrojo o moreno, sin duda el que mejor le sienta, su tono natural. Y tú, ¿te atreverías a seguir los pasos de Rihanna y probar con el corte pixie?

