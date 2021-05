Adele ha tenido un año intenso y transformador. Después de que todo el mundo comentase su enorme pérdida de peso, de tramitar su millonario divorcio y de que proliferasen los rumores de diversos romances, la cantante que hoy cumple 33 años reaparecía públicamente presentando Saturday Night Live. En el programa norteamericano, compuesto de sketches cómicos y a veces políticos, la cantante bromeaba sobre el cambio de imagen por el que todo el mundo la estaba señalando. "He tenido que viajar ligera, así que me he dejado la mitad de mí en casa" era la frase que aparecía en todas las revistas poco después de su 32 cumpleaños.

Pero esto empañó la fuerza de otra anécdota relacionada con el programa: la forma en la que, doce años antes, ese mismo plató convertía a Adele en una estrella de éxito internacional. Comenzaba a girar la rueda por la que Adele llenaría estadios y terminaría ganando unos 82 mil euros al día en royalties. Y todo se debía, además de a su enorme talento, a una curiosa coincidencia.

Adele: éxitos tranquilos y poderosa fortuna

Como demuestra el largo periodo de inactividad o latencia en el que se encuentra sumida la artista, Adele no tiene ninguna prisa. Su modelo de negocio no pasa por sacar un single cada semana y colaborar con los artistas más sonados del momento, pero eso no significa que ceda su lugar: canciones como Rolling in the Deep o Someone Like You siguen sonando en todas las estaciones de radio. Skyfall, la canción que escribió para la banda sonora de la película de James Bond del mismo nombre, sigue generando royalties. Adele gana al año unos 46 millones de euros: incluso sin poner un pie en el estudio ni dar conciertos, su fortuna sigue creciendo y es una de las mujeres más ricas del mundo del entretenimiento.

Y ahora, tras este año de inmensos cambios, la cantante está preparando un nuevo disco. Volvió al escenario de Saturday Night Live, para cerrar el círculo y, tras cinco años de ausencia, está a punto de regresar.

