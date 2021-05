No se llevó el Oscar en la pasada edición de los premios de la Academia de Hollywood pero el 'perreo' de Glenn Close se hizo viral y tuvo más protagonismo que muchos premiados. Era su octava nominación pero se lo arrebató la coreana Youn Yuh-Jung, por su papel en Minari. Y lejos de entristecerse e incluso enfadarse - tiene motivos de sobra- se puso a bailar al ritmo de 'Da Butt': para unos fue el mejor momento de la gala, para otros fue una lección de saber estar. Sigue recibiendo piropos y mensajes de apoyo y cariño que le llegan a su casa de Montana, donde vive alejada del bullicio de la Meca del Cine. "Me siento bendecida. Pero no voy por ahí pensándolo mucho porque sería insoportable. Vivo cerca de mi hermana Jessie en una ciudad pequeña en Montana y no pienso en eso".

Ha estado varias veces a punto de lograr el Oscar, lo ha acariciado pero... no se lo ha llevado a casa. Y méritos ha hecho. En el año 1987 estaba nominada por su excelente interpretación de Alex Forrest en Atracción fatal pero, para sorpresa de todos, se lo llevó Cher por Hechizo de Luna. Un año después, en 1988, partía como favorita por su Marquesa de Merteuil de Las amistades peligrosas (está soberbia en la escena final en la que se desmaquilla tras el abucheo que recibe en el teatro) pero tampoco pudo ser y lo ganó Jodie Foster por Acusados. ¿Tiene la Academia una deuda con ella? Sí. Es una de las grandes de la interpretación, y ha demostrado que borda igual de bien la comedia (101 Dálmatas) y el drama (El misterio von Bülow)

Glenn Close, la actriz de oro, en la gala de los Oscar de 2019. Gtres

Close, que nació en Greenwich (Connecticut) en 1947 acaba de celebrar su 74 cumpleaños ccon la agenda llena de estrenos y proyectos. Tras el éxito de Hillbilly, una elegía rural quiere arrasar con 4 Días, el 'dramón' que ha dirigido el colombiano Rodrigo García, hijo de Gabriel García Márquez: es la historia de Molly, una adicta a la heroína que interpreta Mila Kunis, que para acceder al tratamiento de desintoxicación debe permanecer cuatro días sobria y para ello recurre a su madre, papel que hace Glenn Close. Un guion basado en una historia real.

Glenn Close en la alfombra roja de los Oscar 2021 en Los Ángeles POOL/AFP

Deb, la madre, es una mujer estricta que debe encontrar un equilibrio entre ayudar a la persona que más quiere en el mundo y marcar las distancias para evitar que una recaída vuelva a romper a la familia. "Cuando tienes un material tan bueno es muy inspirador. En este caso quería saber cómo una madre podría cerrar la puerta de casa a su hija".

La relación con la suya es buena. La actriz mantuvo romances con el músico Cabot Wade y los actores Kevin Kline y Len Cariou antes de casarse con el empresario James Marlas. El matrimonio duró tres años y Close empezó a salir con el productor John Starke. Juntos tuvieron una hija, Annie Starke, que quiere ser actriz. La pareja se separó y Close siguió buscando el amor en los brazos del deportista Cam Neely​ y el actor Woody Harrelson. No lo encontró en ellos pero sí en el carpintero Steve Beers, con quien había trabajado en Sunset Boulevard. No se llegaron a casar y se separaron. Tras una breve relación con el actor Robert Pastorelli, la actriz se casó en 2006 con el ejecutivo y capitalista David Evans Shaw. Este segundo matrimonio duró 9 años.

01.41 min Vídeo | Rodrigo García vuelve a trabajar con Glenn Close en la película '4 días'

Su pasión es la interpretación, tanto en teatro como en cine. "Actuar es tener complicidad, mirar a los ojos de otra persona, reflejarse en otra persona. Y Mila Kunis es una compañera perfecta, está dispuesta a todo, es muy abierta y convincente", dice sobre su compañera de reparto. Piropos que la joven le devuelve. "Yo ya sabía que iba a amar a Glenn, me encanta que ella me quiera", dice Kunis sobre Close, la gran dama de Hollywood que no tiene un Oscar pero ha ganado tres Emmy (televisión), tres Tony (teatro), tres Globos de Oro y el Premio Donostia en 2011. "Ella es una leyenda por una razón, es la mejor actriz con la que he trabajado, porque simplemente es ella. No es estática, siempre conmueve", afirma.