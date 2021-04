Isabel Coixet es una fuerza de la naturaleza. Además de acumular cada día más galardones y seguir inyectándole vida al cine español, la directora de Nieva en Benidorm y La librería es en sí misma un libro abierto de anécdotas, consejos y declaraciones que a diario nos inspiran a buscar nuestra versión más auténtica. Nadie se abrió camino guardando silencio: este es el ejemplo con el que predica Isabel Coixet, que hoy cumple 61 años. Cada día más 'deslenguada' (y a mucha honra), la directora de las mil gafas sigue deleitándonos con su mirada y sus palabras. Estas son algunas de sus citas más divertidas.

Al set hay que venir "llorado, meado y psicoanalizado" Cuando recogió el Premio Nacional de Cinematografía, Isabel Coixet repartió los consejos que a ella le habría gustado escuchar cuando estaba empezando su carrera de cineasta: cosas como fijarse en lo cotidiano, no perder el tiempo en criticar a otros... o acudir "llorado, meado y psicoanalizado" al set de rodaje, donde no hay que perder el tiempo en lamentos. Aspirantes a cineastas o no, esa es una píldora de sabiduría que sirve para todo el mundo: "Si tienes un ego pequeño y frágil, sufrirás, pero no es el fin del mundo", dice. Ganadora de ocho premios Goya como directora o guionista y pionera en hacer un cine ecléctico y con proyección internacional, Coixet presta especial atención a las mujeres cineastas que tratan de abrirse camino. "La mala noticia" para ellas, decía en la misma rueda de prensa, es que el esfuerzo "se multiplica por mil".

"No podemos mirar [el Imserso] por encima del hombro" Benidorm es la protagonista indiscutible de la última cinta de Isabel Coixet, que sólo tiene halagos para esta localidad. "Es una ciudad que está entre Blade Runner y Ballard", dijo en una ocasión, y alabó su cultura del 'desparrame' británico, sus despedidas de soltera, sus imitadores de Elvis o Michael Jackson y, por supuesto, el viaje del Imserso: "Es un mundo donde los jubilados españoles se sienten los protagonistas. Y se les ve contentos: practican una felicidad asequible y democrática que no podemos mirar por encima del hombro".

"Todas las cosas buenas cuestan. Voy un poco encorvada porque me ha tocado picar mucha piedra" Cuando presentó Nieva en Benidorm en el programa De pe a pa de RNE, confesó que se sentía optimista con la audiencia, pero no con los galardones: dice que piensa que cuando no le dan un premio es porque no se lo merece y, que cuando se lo dan, no se lo merece tampoco. "Un periodista entrevistó a Lola Flores y le preguntó que por qué no le habían dado la Medalla de Oro a lo que ella contestó; porque no me la merezco. Pues eso mismo pienso yo", decía. Está acostumbrada a esforzarse y es donde encuentra el valor de lo que hace: "Todas las cosas buenas cuestan. Voy un poco encorvada porque me ha tocado picar mucha piedra".

"En los sets americanos la gente no trabaja si no tiene su capuccino" Cuando habló de su trabajo junto a Juliette Binoche en Nadie quiere la noche en el instagram de RTVE, la directora relató infinidad de dificultades que vivió rodando en parajes extremos y localizaciones dispares, con la película constituyendo toda una hazaña en el nivel técnico. "En los exteriores no estábamos cerca de ningún lugar, había que transportar el material y a la gente en motonieve a kilómetros del campamento base. Había momentos en los que te preguntabas: ¿Todo este esfuerzo merece la pena? Pero para hacer una película creo que siempre merece la pena". "En las producciones americanas la gente no trabaja si no tiene su capuccino. Nosotros allí estábamos perdidos, no teníamos nada, saltábamos mucho para entrar en calor. Mi obsesión era centrarme, conseguir estar presente y sacar adelante el trabajo. Tener una mentalidad de cineasta y aparcar cualquier consideración de otro tipo". Coixet tiene en común con su protagonista, una exploradora, la determinación ciega y el espíritu aventurero: "Yo soy un poco como Josephine, que estaba allí en su casa tranquila y dijo... ¡Me voy al Polo Sur!" Isabel Coixet y Juliette Binoche en la premiere de 'Nadie quiere la noche' GTRES

"Dije en pijama y llevo pijama" Isabel Coixet celebró como Jodie Foster la alfombra roja telemática de los Goya 2021. Aunque no se llevó el galardón a “mejor dirección” por Nieva en Benidorm, cumplió con su vocación reivindicativa: “Ahora que se acerca la entrega de los premios Goya, confieso que a mí se me había ocurrido una manera de llamar la atención sobre la desigualdad, el acoso, y por qué no la tiranía de la alfombra roja que obliga a las mujeres a ponerse de tiros largos mientras hacen equilibrios en tacones imposibles, cuando a los hombres con el uniforme de esmoquin ya tienen bastante: ir todas en pijama y zapatillas y sin maquillar que me parecía un poco más divertido que ir de negro con un modelo prestado de 10.000 euros de Dolce & Gabbana”, decía en El País en 2018. Pues bueno: dicho y hecho. Isabel Coixet en pijama en los Goya 2021 como Jodie Foster RTVE.es

"Sé que voy a ser una vieja cascarrabias y deslenguada" En otro editorial para XL Semanal, la directora confesaba que está 'de vuelta' de todo: "A veces, escuchando o leyendo ciertas cosas, me sorprendo interpelando a una pantalla o a una portada de periódico con un silencioso «¿pero estáis tontos o qué?». Sé que voy a ser una vieja cascarrabias y deslenguada y ya me relamo con el momento en que no sólo podré decir que estoy de vuelta, sino que mi «¿pero estáis tontos o qué?» resonará atronador en las calles de mi castigada ciudad", escribía.

"Incluso para los que la desprecian, la cultura es el futuro" Otra cosa que dijo alto y claro cuando recibió el Premio Nacional de Cinematografía, que quiso dedicarle a los cineastas que están empezando con estas palabras y, a modo de subrayado, anunció que usaría los 30.000 euros del premio para ayudar a estos mismos principiantes que necesitan "un empujón".

"Y te lo digo yo, que rechacé una película que ganó cuatro Óscares" Aunque Coixet viste con orgullo sus logros, también hace bandera de los errores que le han servido tanto de lección como de anécdota. La favorita de todos es la historia en la que la cineasta cuenta que, efectivamente, rechazó dirigir la película Million Dollar Baby, que a manos de Clint Eastwood arrasó en los certámenes internacionales. Lo ha contado en muchas ocasiones, en RTVE afirmó que no se arrepiente y la historia llegó a protagonizar, incluso, un anuncio de televisión centrado alrededor de la capacidad de tomar decisiones: "Y te lo digo yo, que rechacé dirigir una película que ganó cuatro Oscares. ¡Cuatro!".