Los años no pasan en balde, excepto para Jennifer López. Para el resto de los mortales el tiempo pasa factura, que se lo digan a Russell Crowe. Conocimos al actor neozelandés cuando tenía 35 años, vestido de general romano, con armadura y espada en mano. Gladiator conquistó la gran pantalla y también al espectador, pero ¿queda algo de aquel sex symbol musculoso que consiguió hacerse un hueco en Hollywood? Ahora cumple 57 años y... Mejor verlo que contarlo.

Russell Crowe cuando era niño

Nació el 7 de abril de 1964 en Wellington, Nueva Zelanda. Es fácil reconocerle en esta imagen antigua, cuando solo era un niño despreocupado. El de Máximo Décimo Meridio no fue su primer papel, pero sí fue el que le catapultó a la fama en el año 2020 y el que le otorgó su primera y última estatuilla de los Premios Oscar como mejor actor. A partir de ahí, su vida se convirtió en una auténtica montaña rusa, entre éxitos y fracasos tanto en el terreno personal como el profesional.

Russell Crowe interpreta a Máximo Décimo Meridio en la película 'Gladiator'

No son pocas las polémicas en las que se ha visto envuelto ni los titulares que ha protagonizado por sus salidas de tono. Lo suyo es el sincericidio. Hace unos años confesó en una entrevista la realidad de Gladiator. "Teníamos 21 páginas cuando empezamos a rodar. Un guion normal tiene unas 110. Es la forma más tonta de hacer una película", reconoció Russell Crowe, que también admitió que el guion inicial era "muy malo". William Nicholson, uno de los guionistas, contó en una entrevista para el Daily Mail que el actor le habló de malas maneras durante el rodaje. "Tu escribes basura, pero yo soy el mejor actor del mundo y puedo hacer que incluso la basura suene bien", le espetó. Al final, Nicholson le dio la razón y reconoció que era un gran profesional, por eso su arrogancia ocasional no le molestaba en absoluto. Contra todo pronóstico, la película dirigida por Ridley Scott recaudó más de 460 millones de dólares en todo el mundo.

Sin filtro y sin freno, pero aquellas no fueron ni de lejos sus declaraciones más sonadas. El neozelandés causó indignación entre las mujeres cuando dijo que "las actrices de Hollywood de 40, 45 y 48 todavía no entienden porqué no las contratan como si tuvieran 21 años". El tema de la edad en la meca del cine siempre ha sido un asunto delicado, sobre todo entre ellas.

Russell Crowe junto a Jennifer Connelly en el estreno de la película 'Una mente maravillosa' GTRES GTRES

Poco a poco fue saliendo a la luz la verdadera cara de Russell Crowe y su incipiente agresividad pasó de las palabras a los hechos. En 2005 fue arrestado por pegarle un golpe en la cara con un teléfono a Néstor Estrada, un empleado del Hotel Mercer de Nueva York. El actor tuvo que pagarle 100 000 dólares. Al margen de sus polémicas, los directores siguieron contando con él.

Su increíble físico de general romano no le duró demasiado. Unos años después su aspecto pasó a un segundo plano y su aumento de peso fue considerable. Russel Crowe tuvo que engordar hasta 30 kilos para el rodaje de la película Red de mentiras para interpretar a un empleado de la CIA. Lo consiguió a base de magdalenas y hamburguesas y comiendo entre seis y ocho veces al día. El intérprete nunca llegó a quitarse esos kilitos de más que llegaron para quedarse. En 2008 sorprendió con una larga melena que solía llevar sujetada en una coleta.

Russell Crowe fotografiado en 2008 GTRES

Habituado a subir o bajar de peso por exigencias del guion, Russell Crowe llegó a pesar 120 kilos tras el rodaje de Dos buenos tipos. El actor recibió numerosas críticas, entre ellas, las burlas del periodista radiofónico Howard Stern. Lejos de quedarse callado, Crowe usó las redes sociales para defense. "Yo puedo levantar a Howard con las piernas, él no puede decir lo mismo", escribió por aquel entonces en su cuenta de Twitter.

“I can bench press young Howard ... he cannot say the same ... https://t.co/5fPEoc1c2Z“ — Russell Crowe (@russellcrowe) March 28, 2017

Aunque, sin duda, su cambio físico más radical fue el que experimentó para meterse en la piel de Roger Ailes, director ejecutivo de la cadena Fox News. El actor neozelandés estaba irreconocible en la miniserie La voz más alta con unas cuantas tallas más y algunas prótesis, ¡impactante!

Russell Crowe en 'La voz más alta'

Russell Crowe no consiguió recuperar la forma física y se quedó con aquella barriga obligada. El actor también es conocido por sus problemas de higiene. Todo comenzó en el rodaje de la película Noé, cuando decidió dejar de bañarse para encarnar de la mejor manera posible al personaje bíblico. También se negó a utilizar cualquier tipo de deshodorante o perfume que disimulara el mal olor. Ni sus compañeros de reparto ni tampoco el resto de trabajadores querían acercarse a él.

Fotografía del actor Russell Crowe

Esta fue la última vez que le vimos, con aspecto bastante deteriorado y una barba larga y descuidada: un look muy 'beard'. Russell compartió una imagen en sus redes sociales junto a la pareja de actores, Elsa Pataky y Chris Hemsworth, desde Australia. "Gladiator x Thor", escribió.

Russell Crowe junto a Elsa Pataky y Chris Hemsworth INSTAGRAM

Su aspecto desaliñado no le ha impedido triunfar en el amor. Su nueva chica se llama Britney Theriot, es actriz y tiene 30 años. Hace unos meses la pareja fue fotografiada mientras practicaba deporte.

Russell Crowe junto a su novia Britney Theriot

Ahora Russell Crowe cumple 57 años y está a punto de estrenar la cinta de terror The Georgetown Project y en 2022 llega Thor: Love and Thunder. El actor da el salto de DC a Marvel. ¿Qué aspecto tendrá entonces?

