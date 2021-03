Harry Styles, Julia Roberts, Elton John, Madonna, Richard Gere, Britney Spears, Brad Pitt, Jennifer Aniston, George Clooney, Beyoncé... Son muchos los famosos que han sido 'víctimas' de un montaje, aunque ellos no lo sepan. No se trata de una estafa, es tan solo el entretenimiento de Ard Gelinck, que divierte a sus seguidores con montajes de fotografías en las que se ve a famosos posando con ellos mismos cuando eran mucho más jóvenes. Un arte inocente que sin embargo conecta con el sueño de mucha gente. Porque, ¿quién no ha querido alguna vez hablar con su yo de joven para decirle eso que llevamos guardado tanto tiempo? En la vida real no parece que sea posible pero son muchas las películas de Hollywood en las que los protagonistas viajan en el tiempo para reencontrarse a sí mismos o a seres queridos. Y a Hollywood nos vamos de la mano del señor Gelinck y poder ver cómo sería ese hipotético encuentro de los actores y actrices con sus yos, pero también de cantantes, modelos , deportistas, estrellas de la televisión, reinas y duquesas.

¿Quién no recuerda a Julia Roberts en la película Pretty Woman rodada en 1990? La historia de la joven prostituta de gran corazón que se enamora de un millonario atractivo interpretado por Richard Gere enamoró al público, a pesar de ser una versión moderna del cuento de Cenicienta. Ahora posan juntas grancias al photoshop y si se vieran de verdad, con tres décadas de diferencia, ¿qué se diriían?

Miley Cyrus. La artista tiene 28 años y es una estrella desde que era una niña. Con tan solo 11 años alcanzó fama internacional con su personaje de Hanna Montana que tuvo un extenso recorrido en televisión. Pero Miley decició enterrar al personaje y crecer como artista, y lo hizo a golpe de escándalo y polémica. ¿Qué le diría hoy Miley Cyrus a Hanna Montana?

George Clooney tiene 59 años y es uno de los actores con más éxito en el cine. Empezó muy joven y siempre como galán de la televisión y el cine. Uno de sus primeros papeles fue en serie 'Los hechos de la vida', cuando el actor tenía 23 años y no sabía todo lo que le deparaba el destino: 8 nominaciones a los Premios Oscar de las que ha conseguido dos, como productor y como actor de reparto.

Emma Watson comenzó su carrera con la saga de Harry Potter cuando tenía 10 años. Ahora, tras superar el encasillamiento de su personaje como 'Hermione', Ahora con 30 años, disfruta de una prometedora carrera como actriz, modelo y filántropa. Es una gran defensora de los animales, de la ecología y de la sostenibilidad.

Brad Pitt está considerado uno de los hombres más guapos de Hollywood, se convirtió en un símbolo sexual con su aparición en 'Thelma and Louise' a los 27 años. Hoy, Brad Pitt tiene 57 años y continúa conquistando cines y corazones por igual. Empezó haciendo papeles de 'chico guapo' pero poco a poco ha ido demostrando que es un buen actor

Jennifer Aniston tiene 51 años y casi podemos decir que no hay diferencias entre su yo actual y su yo joven. Alcanzó el éxito con la mítica serie Friends y ahora es una de las actrices mejor pagadas de Hollywood y un reclamos para la comedia de enredos y de situaciones. Si se viera de joven, cuando interpretó a 'Rachel Green', hace 25 alños...., ¿qué conversación tendrían? ¿Hablarían de Brad Pitt?

Llegó y arrasó. ¿Quién no recuerda a esa Britney Spears con 17 años cantando y bailando el mítico 'Baby one more time' vestida de colegiala? A la Princesa del pop le siguieron muchos altibajos, escándalos, polémicas, relaciones, separaciones, enfermedades... y ahora, con 39 años, ha encontrado estabilidad en su vida y carrera. O eso parece...

Beyoncé es una de las grandes divas de la música, una estrella de fama planetaria que empezó muy joven a cantar. Ahora se encuentra con su yo de cuando tenía tan solo 16 años, fue a finales de los 90. El cambio es radical y los sueños de aquella jovencita se fueron cumpliendo, primero logrando un gran éxito con Destiny's Child y luego en solitario. Larga vida a Queen B.

