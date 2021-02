Framing Britney Spears: la historia de un juguete roto

“Yo estoy donde estoy porque tengo control. Tienes que tenerlo. De lo contrario la gente te atrapará”, decía Britney en su día sin saber lo que el futuro le tenía preparado. Palabras que recoge el documental para empezar a contarnos la historia del espectacular ascenso y la todavía más espectacular caída de la Princesa del Pop.

El documento audiovisual del New York Times va directo al grano y nos traslada a la situación actual de Britney, atada legalmente a su padre, quien a día de hoy todavía tiene su custodia legal. Spears lleva desde 2008 sin capacidad legal para tomar decisiones por su propia cuenta.

Comienza con las imágenes de las manifestaciones que tuvieron lugar fuera de las audiencias de los juicios de Britney contra su padre este pasado 2020. Bajo las consignas de “Justicia para Britney” o “Britney libre” un grupo de fans se agolpan pidiendo que se la libere de la tutela paterna que arrastra desde hace 13 años.

¿Es bueno para ella? ¿Es lo que realmente necesita?, nos plantea el New York Times. Jaime Spears, su padre, es ahora el encargado de manejar sus ganancias. Ahora mismo él es quien tiene el control de su carrera, lo cual ha llevado a la cantante a tomar la decisión de que no trabajará más en beneficio de éste.

““Anytime there’s that amount of money to be made, you have to question the motives of everyone close to that person.” #NYTPresents: Framing Britney Spears premieres Feb. 5 on @FXNetworks and Hulu. pic.twitter.com/BmnEJX5Rra“