Kate Winslet pone a la industria del cine contra las cuerdas. La actriz ha hablado alto y claro en una entrevista para la publicación The Sunday Times, en la que ha sacado a la luz los trapos sucios de Hollywood. La estrella británica ha denunciado lo que considera un ambiente de "discriminación y homofobia", en el que muchos intérpretes tienen que esconder su inclinación sexual porque piensan que al desvelarlo pueden perder papeles de personajes heterosexuales.

"No puedo decirte la cantidad de actores jóvenes que conozco, algunos bien conocidos, otros principiantes, que están aterrorizados de que su sexualidad sea revelada y que se interponga en el camino de su elección para papeles heterosexuales", confiesa. De hecho, según la actriz, son sus propios representantes los que les recomiendan no hacerlo público. Por esa razón, Winslet cree que es necesario alzar la voz por el colectivo LGTBIQ+ e iniciar un movimiento similar al Me Too, que salió a la luz hace unos años en EEUU al revelarse el alcance de los acosos sexuales contra actrices.

Kate Winslet levanta la estatuilla en los Premios Oscar

"Es doloroso", lamenta la ganadora de un Premio Oscar. La realidad es que, a pesar de las presiones a favor de más diversidad en los premios cinematográficos en los que predominan actores y directores blancos, poco se debate sobre la representación de personalidades gais y bisexuales. Un problema que, según la actriz, afecta sobre todo a los hombres.

"Hollywood tendría que dejar de lado toda esa mierda tan anticuada acerca de si alguien puede hacer un papel heterosexual cuando es gay. Debería ser prácticamente ilegal, y no sabes lo extendido que está", asegura, aunque señala que su intención no es enfrentarse a Hollywood. Su objetivo es conseguir que haya menos "prejuicios".

Fotograma de la película 'Ammonite', protagonizada por Kate Winslet

Kate Winslet también se refirió a su último trabajo en la película Ammonite, donde interpreta a la paleontóloga británica Mary Anning, que comienza a mantener una intensa relación con Charlotte Murchison en la Inglaterra de 1840. "Podríamos haber tenido una conversación sobre cómo me siento al interpretar a una lesbiana y posiblemente quitarle ese papel a alguien, pero quiero ser sincera acerca de cuáles son mis opiniones reales, y sé que el papel nunca se le ofreció a nadie más. Aceptándolo tenía una oportunidad para llevar una historia LGBTIQ+ a las salas y a la gente", afirma la intérprete.

