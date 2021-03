'Intocable': hablan las mujeres que sufrieron el acoso de Harvey Weinstein

'Intocable', el documetal que vemos este miércoles en Documaster, es autobiogràfico. Pero no de Harvey Weinstein, sinó de la mueres que le conocieron y que tras décadas, le acusan de por violación, acoso, extorsión y chantaje. Primero fueron 80 las denunciantes, finalmente pasaron de cien, 18 de las cuales le acusaban de violación.

Esta situación propició que se hiciera muy popular la expresión 'Me too', 'Yo también' en español, y que en redes sociales sea uno de los hashtag o etiquetas que se usan para denunciar el comportamiento misógino.

Misógino es una palabra de raíz griega: 'miseo' en griego antiguo significa odiar, y 'gyne', mujer. Quine tiene comportamientos como los que relataron las actrices de Hollywood, sin duda no las ama. Porque quien ama no hace daño.

Y los hombres del documental, ¿quiénes son?

¿Quién es Harvey Weinstein? Productor de cine, significa que es quien contrata a las actrices. Fundó Miramax y con su hermano, trabajaron en esta empresa conematográfica hasta 1987.

Además de los dos hermanos, también aparecen otros hombres como Ronan Farrow, hijo de Mia Farrow y Woody Allen. Es periodista y escritor y en 2017 publicó, en la prestigiosa The New Yorker el primer artículo, junto a otro en The New York Times, hablando claramente de las denuncias de abuso sexual contra Weinstein. Ambos ganaron el Pulitzer de Servicio Público de 2018.

Por lo que respecta a Mark Gill, era el presidente de Miramax cuando la dirigia Weinstein. Gill fue el único e hablar para los artículaos de 2017 y dijo que en aquella épca la compañía era un desastre, y elpeor desastre, el comportamiento del productor. Sus palabras encolerizaron a muchos...