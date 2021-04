¡Cómo nos gusta ver a las estrellas internacionales luciendo moda española! Lady Gaga, Madonna, Katy Perry, Gwen Stefani, Miley Cyrus, Beyoncé y ahora Zendaya... Son muchas las cantantes que adoran los diseños made in Spain que llevan etiquetas y entre ellos destacan Palomo Spain, Teresa Helbig, Dominnico, Ágatha Ruiz de la Prada, María Escoté, Leandro Cano, Ana Locking... Ahora Pertegaz se suma a esta lista y lo hace a lo grande, con un total look de pasarela. Así de estupenda vemos a Zendaya en su cuenta de Instagram con un conjunto una blazer/vestido cruzada con doble botonadura dorada y, debajo, un jersey de cuello alto. Todo tintado de un verde esmeralda, y a juego los zapatos de salón con purpurina. La actriz y cantante lleva lo mismo que llevó la modelo el día del desfile, el primero que hizo la casa con su nuevo director creativo, Jorge Vázquez. "Trabajamos directamente con el estilista y se enviaron varias piezas. A ella le gustaron todas pero escogió este look para recoger un premio en el Santa Barbara International Film Festival", dicen desde la firma española.

Diseño de Pertegaz, en el desfile celebrado en enero de 2020.

Pertegaz es una de las firmas del momento que ha sabido conjugar historia con modernidad, tradición con vanguardia. Su fundador, Manuel Pertegaz, fue el encargado de hacer el vestido de novia de doña Letizia y años más tarde, la reina ha llevado diseños de la firma. No es la única. Pertegaz tiene una legión de seguidoras entre las que destacan Isabel Preysler y Tamara Falcó, Naty Abascal, la actriz María Barranco (vestida por Vázquez en los Goya de 2020 y 2021), la actriz Belén Cuesta... Zendaya no es la única 'clienta' de Pertegaz en Hollywood pues antes vimos a Sharon Stone con uno de sus trajes. Precisamente Jorge Vázquez ha sido el gran protagonista del último programa de '10 vestidos' que cerró su primera temporada con Pertegaz y la visita sorpresa de Ancor, ganador de 'Maestros de la costura 4'.

Zendaya Maree Stoermer Coleman, nació en Oakland, California, el 1 de septiembre de 1996. Hoy, con 24 años, es una de las artistas del momento. Vive en la cima del éxito y cada día escala un peldaño más de la escalera que lleva al Olimpo. Ahora ha desvelado que pondrá voz a Lola Bunny en la nueva película Space Jam: A New Legacy. Curiosamente ella empezó en el cine prestando su voz a un personaje. Fue en 2013 con la Lollipop de la película Super Buddies. En una entrevista para Entertainment Weekly, el director Macolm D. Lee aseguró que la voz de Zendaya era perfecta para Lola porque "refleja la autenticidad de personajes femeninos fuertes y capaces... Para nosotros lo fue, vamos a afianzar su destreza atlética, sus habilidades de liderazgo y convertirla en un personaje tan completo como los demás".