"Me llevaron en helicóptero. Notaba la mano de mi madre. Yo le preguntaba dónde está Fidel. Fidel me dio la mano y me dijo que estaba ahí y que estaba ahí. Era 14 de febrero, su cumpleaños. Le felicité y me quedé inconsciente. Me desperté a las dos semanas. Fue un coma inducido". Estos son los recuerdos que Rocío Carrasco rescata en el documental 'Contar la verdad para seguir viva'. Habla del accidente de coche que ocurrió en el año 2000. Su relación se estaba asentando. Pasaron juntos la noche de fin de años de 1999 y empezaron juntos el 2000. Rocío tenía 22 años y Fidel, 26. Ese día ella quiso ir a comer al Paular, un lugar de Rascafría (Madrid). A la altura de Pinilla del Valle (Madrid), en un tramo de muchas curvas, Fidel perdía el control de su Mercedes 230 y se salía de la carretera por el arcén derecho. El vehículo empezó a dar vueltas de campana y a deslizarse sobre el techo. El impacto fue gravísimo y Rocío, que iba de copiloto y, afortunadamente con el cinturón de seguridad ajustado, se llevaba todo el golpe. "Un coche en una curva toma la curva en el sentido contrario. Fidel da un volantazo para esquivarlo. Cuando quiere volver a a la carretera el coche no responde y no endereza".

El auto se salió de la carretera y a partir de ahí empieza la pesadilla, para los dos. "Mi familia no se lo puso fácil a Fidel. No lo atendieron lo suficiente. Mi padre le dijo que era mejor que se fuera del hospital. Cuando tu hija abra los ojos y me diga que me vaya, me iré, dijo. Todos ellos se permitieron el lujo de hacer de eso porque creían que me iba a morir, si no tienen ninguno cojones de sacarlo del hospital. Ellos le culpaban del accidente, pero ninguno es consciente de que él se podía haber matado y que él tiene familia. Dónde está la humanidad. Eso no se hace".

Cuenta Rocío que Fidel descubre que José María Franco, que fue chófer de Rocío Jurado durante años, le estaba pasando información "a la otra parte" y que Fidel, para terminar con esa situación, "le da dinero y lo finiquita". Las cosas iban a peor para Rocío, que quería a toda costa estar con su nuevo amor. "A Fidel le echan de mi casa. No tenían derecho. Era mi casa. Fidel se fue a casa de Antonio Canales y venía todos los días a verme".

Cuando ocurre el accidente, Antonio David está en Sevilla. "Un reportero, Pablo González ('Carvo'), le dice que tarde lo máximo en ir al hospital a verme porque él tenía en marcha unas fotos en la que se le veía llorando porque yo había tenido un accidente. Las tenía en venta. Eso también le sirvió para hacer caja", dice. La presión a la que Rocío Carrasco se vio sometida fue brutal, según cuenta. La sentía en casa, en la calle. La sentía en la familia, en la opinión pública. Su única tabla de salvación era Fidel. Y no sería la última vez.

"Fidel y yo vivíamos mucha presión mediática, pero de una forma insostenible. En esos fines de semana pasa de todo y Antonio David siempre iba con mucha prensa. La verdad es que muchas veces, los niños se quedaban en casa de José María Franco y él se iba. Él llevaba la prensa para la foto de él con los niños. Con todo este terror, todo el que estaba a mi lado desaparece. Todos menos Fidel. Se dan cuenta que con Fidel no pueden. Querían dejarme sola y aislarme. Le quisieron relacionar con la trata de blancas. Creían que cogería la maleta y se marcharía. No lo hizo".

Hay que verlo con un profesional, trabajar con la orquesta y con todo Son las palabras del médico de Isabel Pantoja. Y ahora vamos con la noticia con la que abríamos el programa, la noticia, sin duda, del día de hoy y de los próximos meses. Cuando ya todos pensábamos que no entraba en sus planes, a los 15 años de relación, Rocío Carrasco y Fidel Albiac, cambiarán su actual estado civil. Rocío Carrasco y Fidel Albiac se casan. Éste ha sido el inesperado anuncio de boda que ocupa la primera plana de la revista Hola. La pareja ha decidido dar este paso la próxima primavera. Tienen pensado hacer una ceremonia íntima y familiar. La estabilidad de su relación se terminará de sellar y pueden hacerlo por lo civil o por la iglesia. Rocío tiene la nulidad de su primer matrimonio con Antonio David Flores, padre de sus dos hijos, desde 2007. 15 años de amor, complicidad y apoyo incondicional. Desde que comenzaron a salir en 1999, Rocío y Fidel han luchado contra viento y marea y lo cierto es que pocos apostaron por su romance y ellos se encargaron de demostrar que aquellos que pensaban así, estaban muy equivocados. Aquel verano en el que sus caminos se cruzaron fue solo el principio de una historia de amor en la que descubrirían que estaban hechos el uno para el otro. Rocío Carrasco había conocido al hombre de su vida. "Salgo con una persona que es para quitarse el sombrero" "él es un apoyo para mi y yo soy un apoyo para él" "fidel es una persona que es una pasada" "Es todo" Ha estado siempre a su lado en lo bueno y en lo malo, y en momentos tan duros y tristes como el fallecimiento de su padre Pedro Carrasco en 2001, y el de su madre Rocío Jurado, cinco años después. Han vivido su amor en la intimidad fortaleciendo sus sentimientos día a día. Sentimientos a los que han decidido poner broche de oro con el anuncio de su boda la próxima primavera. Ésta será su segunda boda. Con 18 años Rocío Carrasco se casaba con Antonio David Flores, el padre de sus dos hijos. Una unión que duró 3 años y que dio paso a una relación de enfrentamientos que a día de hoy perdura. Aquella boda fue multitudinaria y generó un gran interés. Fue el acontecimiento social más destacado del año 1996 y ella, la protagonista: Rocío Carrasco se casaba, apenas cumplida la mayoría de edad, con el guardia civil Antonio David Flores. "-Sí, quiero. -Rocío, ¿quieres recibir a Antonio David como esposo y prometes serle fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad y así amarle y respetarle todos los días de tu vida? -Sí, quiero." Cientos de invitados, una orquesta, caballos, hordas de periodistas. La familia tiraba la casa por la ventana en el mismo lugar donde, un año antes, celebraban su enlace su madre Rocío Jurado y José Ortega Cano. "-Estamos muy emocionados, ¿no? Es mucho más emocionante que la boda nuestra. -¡Venga, Rocío! Por favor, para Televisión Española, Corazón, Corazón. -Que tengo hoy el corazón... a flor de piel." Después de un año de relación, la hija de la cantante contraía matrimonio con el hombre por el que lo dejó todo. Incluso se marchó de casa y seis meses después de la boda, tuvieron a su primera hija. Dos años después, nace el segundo: David. pero, al cabo de unos meses, comienzan los altibajos. Una crisis que logran superar, pero la reconciliación no dura demasiado. En octubre de 1999, la pareja anuncia su ruptura definitiva, y ocho años más tarde consiguen la nulidad matrimonial. "Espero que después, cuando yo hable, nadie se eche las manos a la cabeza y nadie se sorprenda." Abogados, cruces de declaraciones, acusaciones... rodearon una de las separaciones más polémicas acontecidas en los últimos años y cuyos flecos aún colean a día de hoy. Pero aquella boda parece que nada tiene que ver con la que ahora planean Rocío Y Fidel. Más madura, más experimentada, pero siempre ilusionada, para la hija de Rocío Jurado va a ser un día inolvidable, un bonito broche a una historia de amor que comenzó hace 15 años y por la que muy pocos apostaban. El matrimonio de Rocío Carrasco y Antonio David hacía aguas cuando la hija de Rocío Jurado conoció a Fidel Albiac, novio de una de sus amigas. Era verano de 1999. "Fidel es un amigo mío, muy buen amigo mío y tengo una relación muy bonita de amistad y ya está". Su relación apenas estaba arrancando cuando la pareja sufría en febrero de 2000 un gravísimo accidente de tráfico en la Sierra norte de Madrid. Tras el terrible impacto, una destrozada Rocío Jurado Tras el terrible impacto, una destrozada Rocío Jurado ponía rumbo de inmediato al hospital junto a José Ortega Cano. "¿Cómo te has enterado de la noticia Rocío? "Fidel sabes cómo está? No sabemos más nada". Fidel había sufrido un golpe en la columna. Rocío se llevó la peor parte. Traumatismo cranoencefálico, levantamiento de cuero cabelludo y fractura en una vértebra. Su rehabilitación fue mucho más dura y a su lado estuvo siempre su novio. "¿Estás mucho mejor ya Rocío, no después del accidente? Sí gracias a Dios sí". Fidel tenía entonces 26 años y rápidamente desechó su idea de juventud de aspirar a policía nacional para meternse en negocios de empresa. "Él es un apoyo para mi y yo soy un apoyo para él". "Ella me apoya en todo, en cualquier decisión que pueda tomar, ella me apoya en todo". En su empeño de tener siempre reunida a la familia la más Grande también acogió bajo su ala a la nueva pareja de su hija pero la integración de Fidel en el clan de los Jurado nunca ha terminado de cuajar. Ha estado al lado de su novia en dos de los momentos más duros de su vida, cuando falleció su padre Pedro Carrasco y después su madre, Rocío Jurado, y también a su lado ha permanecido los años que la hija mayor de la artista ha estado alejada de las cámaras y lejos también de los suyos. La familia no ha dudado en culpar a Fidel de esta actitud. Él parece haber aceptado su papel de malo de la película. "Pones una sonrisa al mal tiempo, eso por lo menos es importante. Bueno por lo menos con nosotros encantador sí eres. Y cuida mucho a Rocío no, que es lo importante". "¿Es Fidel tan malo como lo pintan? Gracias por todo". Camino de los dieciséis años de relación por fin llega esa boda de la que tanto y tanto se ha hablado en el pasado y en el presente. "La meta de cualquier pareja cuando se está junto es casarse". "¿Rocío, vuestra boda para cuando? Fidel, ¿cómo no se lo pides?" Fidel es un amigo mío, un buen amigo mio, tengo una relación muy bonita de amistad, y ya está. Pero la amistad fue a más y en el círculo Mohedano no cayó especialmente bien. No tienen el gusto y el placer de conocer realmente cómo es. Su presencia tras la muerte de el padre de ella, Pedro Carrasco, primero y de Rocío Jurado después, confirmaba que Fidel estaría a su lado siempre. 15 años después de iniciar su historia de amor, Rocío Carrasco y Fidel Albiac están dispuestos a continuarla, anillo en mano.

Rocío Carrasco pudo salir adelante gracias a la fuerza del amor. 17 años después de conocerse se casaron, fue el 7 de septiembre de 2016. "Con Fidel llegó la luz, el amor, el apoyo, la comprensión, la paz. Han puesto muchas piedras en esta historia, pero no lo han conseguido. No olvidemos que él también ha sufrido". Fidel salvó a Rocío de la presión y la salvó de morir cuando intentó suicidarse.