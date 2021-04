Ariadne Artiles acaba de apuntar su nombre a la lista de famosas que han formado una familia numerosa. La modelo y su marido, José María García Fraile, han dado la feliz bienvenida a sus gemelas, dos hermanitas para la pequeña Ariadne, que nació en 2017. Y ya sabemos sus nombres: María y Julieta. "Nuestras guerreras ya están aquí. Ellas son las bebes más fuertes y valientes que he conocido. Las tres estamos bien, aunque no puedo decir que haya sido fácil ni que lo esté siendo en este momento, pero afortunadamente estamos en las mejores manos que podríamos estar, con un equipo médico de primera y con la familia cerca", dice la feliz mamá.

Artiles anunciaba pletórica un embarazo del que tuvo noticia después de superar el coronavirus: "Ningún estado es tan similar a la locura, por un lado, y a lo divino, por el otro, como el estar embarazada. Me siento en un mar de emociones, miedos y pensamientos inciertos que muchos entenderéis. Ningún embarazo es igual al otro y eso nos hace vivirlo como una nueva aventura, una vez más hacia lo desconocido", escribía. La familia estaba deseando ver el rostro de sus dos nuevos miembros tras un embarazo que no ha sido del todo fácil, y del que la modelo ve por fin la recompensa: "Antes de tener hijos es difícil imaginarse la vida siendo padres. Después de tenerlos resulta mucho más difícil imaginarse sin ellos".

Encabeza un 'ejército' de niñas

Siempre honesta, la modelo de 38 años se abría sobre sus miedos el pasado 8M, Día Internacional de la Mujer, en el que reflexionaba sobre la suerte y los retos a la hora de traer tres niñas al mundo: "Como madre de 3 futuras mujeres me preocupa y me dan miedo muchas cosas que, por supuesto, con un hijo no tendría. Como padres tenemos el deber de criar a nuestras hijas fuertes e independientes, empoderándolas desde muy pequeñas para que nunca crean que merecen menos que nadie, para que se quieran tanto que cuando no estén bien tratadas o valoradas lo sepan y no duden en ningún momento de que ese no es su sitio", dice.