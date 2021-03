Paula Echevarría, Penélope Cruz, Ana Obregón, Julieta Venegas, Leonor Watling, Natalia Rodríguez, Chenoa, Bibiana Fernández, Nathalie Poza, Vanesa Martín y muchas, muchas más: las celebrities han unido su voz a la gran ola morada que se ha levantado en redes este 8 de marzo.

En el Día Internacional de la Mujer (o Día de la Mujer Trabajadora), cada una tiene algo propio que aportar: reivindicaciones, celebraciones, agradecimientos, consejos y preocupaciones. Estos son algunos de los mensajes personales que nuestras famosas han compartido en conmemoración de este 8M.

Paula Echevarría Paula Echevarría le ha dedicado una publicación a su hija Daniela: "Tiene carácter, sabe lo que quiere, o al menos lo que no quiere, es peleona, luchadora y siempre busca su propia aprobación por encima de la de los demás... a veces eso me saca de quicio (como toda madre cuando se intenta educar) pero estoy tan orgullosa de que sea así! Espero que siga haciéndose escuchar siempre! La amo y la admiro! Feliz día de la mujer a la mujer de mi vida". Sumándose a la ola morada, también ha compartido una ilustración preparada para este día con una cita que se atribuye a Coco Chanel: "Una mujer debe ser dos cosas, quien ella quiera y lo que ella quiera". Y bajo la imagen escribe: "Que nadie nos corte las alas!!! Feliz día de la mujer". “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de ᴘᴀᴜʟᴀ ᴇᴄʜᴇᴠᴀʀʀɪᴀ (@pau_eche)“ “

Naomi Campbell "Feliz Día Internacional de la Mujer", escribe la top en su cuenta de Instagram. "Hoy celebramos a todas las mujeres fuertes, independientes y bellas del mundo. Trabajemos juntas y levantémonos unas a otras cada día. Sigamos tendiendo la mano a quienes lo necesitan y celebrando a aquellos que siguen luchando por todas las mujeres. EMPODEREMOS A LAS MUJERES y recordémosles cada día que son FUERTES, INDEPENDIENTES Y HERMOSAS". “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de Naomi Campbell (@naomi)“ “

Gisele Bündchen "Cuando una mujer se levanta, levanta a todas las mujeres que tiene alrededor. Feliz Día Internacional de la Mujer. Celebremos a las mujeres increíbles que vinieron antes que nosotras allanando el camino para que hoy podamos estar donde estamos. Celebremos nuestra fuerza y alcémonos unas a otras para que podamos seguir creando un mundo mejor para las generaciones futuras. Estoy tan agradecida a todas las mujeres maravillosas que se han cruzado en mi camino. Gracias por inspirarme y hacerme crecer. Enviando mucho amor a todas vosotras en este día especial", escribe la top Gisele Bûndchen. “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de Gisele Bündchen (@gisele)“ “

Daniela Santiago La estrella de Veneno Daniela Santiago ha participado en uno de los actos oficiales del 8M. "Por todas las mujeres que seguimos luchando por la plena igualdad!! Por los mismos derechos, por las que ya no están entre nosotros, por nuestras abuelas, nuestras madres, hermanas, para que llegue el día que no tengamos que manifestarnos y Pedir la igualdad. POR TODAS NOSOTRAS!!! FELIZ DÍA DE LA MUJER", escribe. “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de Daniela Santiago (@danielasantiago___)“ “

Clara Lago Clara Lago ha compartido una ilustración con uno de los clásicos lemas feministas: "Somos las hijas de las brujas que no pudisteis quemar". “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de claralago1 (@claralago1)“ “

Paz Vega "Orgullosa de ser mujer, orgullosa de las que me precedieron y de las que vendrán... Y sueño.... Con un futuro donde mujeres y hombres vivan en perfecta armonía e igualdad de oportunidades... Donde se nos valore... Donde no nos violen, nos insulten, cosifiquen o nos maten... Luchemos tod@s por este mañana y aspírenos a una sociedad más moderna, más humana y más justa", escribe Paz Vega. “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de Paz Vega (@pazvegaofficial)“ “

Ana Obregón Ana Obregón también ha escrito un mensaje este 8 de marzo: "MUJER. No naciste para soportar humillaciones, ni violaciones, ni un maltrato. Naciste con grandeza y generosidad. Naciste con sueños e ideales. Naciste con fuerza para parir la vida a gritos y valentía para superar si te la arrebatan. Naciste con alas. No estas destinada a arrastrarte. Confía en el poder de tus alas y vuela alto. Tan alto que llegue un día en que no tengamos que reivindicar nuestros derechos". “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de Ana_Obregon Oficial (@ana_obregon_oficial)“ “

Inma Cuesta "Ni un paso atrás" es el lema con el que Inma Cuesta ha hecho su aportación a la ola morada del 8M. Para lo demás, toma prestadas las palabras de un poema de Andrea Valbuena que dice así: "No soy la inspiradora de poetas. Soy el oído al que hablan las musas, la mano que sujeta el lapicero. Cuento, enseño, me equivoco, aprendo. Soy sujeto, en esta oración incompleta que es la vida, y como tal actúo. La palabra es nuestra y también el momento". “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de Inma Cuesta (@inmakum)“ “

Vega La cantautora que concursó en Operación Triunfo ya ha tachado varios elementos de su lista: "Creer en mi misma. Sentirme capaz sin importarme lo que considere el resto. Ser confidente y compañera de todas aquellas mujeres que les fallan las fuerzas, de las que sufren a esa parte retrógada de la sociedad que muchas veces nos infravalora y degrada", enumera en su Instagram. "Somos reinas de nuestra propia vida, y no nos hace falta corona. El #8M es un dia. Nuestra vida son todos los días. Ni empieza ni termina aqui. Fuerza, ánimo y apoyo. Gracias a todos mis compañer@s, a los hombres y mujeres de mi vida que me han ayudado a forjar esta volutad férrea de seguir siendo quién soy y como soy. No estamos solas." "Una víspera más de un #8M trabajando, también mañana y cada día. Con el respeto absoluto y máximo para aquellas que deciden parar: alzar la voz y los brazos de otra forma. RESPETARNOS LAS UNAS A LAS OTRAS, esa es la bofetada simbólica a quienes encontraron en el “divide y vencerás” la manera de hacernos cesar en el empeño". “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de Vega (@vegaoficial)“ “

Millie Bobby Brown La estrella de Stranger Things se ha convertido en todo un icono generacional, y ha utilizado Instagram para escribir un pequeño mensaje: "Me siento empoderada hoy. Agradecida de haber podido trabajar esta mañana y de ser vista como una igual. Pero hay tantas chicas jóvenes y hermosas que están aspirando a este mismo sueño. Tanto trabajo por hacer. Agradecida a las mujeres que han allanado el camino para que lleguemos así de lejos. Choca codos (covid) con tus amigos. Motiva a tus colegas. Da las gracias a tu madre y a tu abuela. Hijas. Hermanas". “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de ☁️ millie bobby brown ☁️ (@milliebobbybrown)“ “

Mónica Naranjo "A las que ya se fueron, a las que permanecemos y a las que están por llegar... A esas que, como decía mi amada #Frida, cuando quieren la luna se la bajan ellas solas. A esas a las que, si las lanzas a los lobos, volverán liderando la manada... Feliz Día de la Mujer!! Feliz Día de las Panteras!!" escribe Mónica Naranjo. “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de Mónica Naranjo (@monicanaranjo)“ “

Ona Carbonell La nadadora Ona Carbonell comparte una original imagen de natación sicronizada: "Hoy es un día para recordar a todas aquellas mujeres que han luchado y siguen haciéndolo para hacer de este mundo un lugar mejor para todas nosotras. Hombres y mujeres debemos caminar juntos hacia la igualdad, el respeto y la libertad. Sigamos luchando, sigamos reivindicando nuestros derechos porque juntas somos más fuertes @spanishsynchroteam. ¡Feliz día de la mujer!" “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de Ona Carbonell (@ona_carbonell)“ “

Leticia Dolera "Neruda, cállate tú!", dice la pancarta de la cómica feminista Leticia Dolera. Es en referencia al poema: "Me gustas cuando callas porque estás como ausente, y me oyes desde lejos, y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrara la boca". Obsoleto, ¿no? “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de LeticiaDolera (@leticiadoleraoficial) “ “

Pilar Rubio Pilar Rubio también ha aportado su granito de arena con una luminosa foto y un breve mensaje: "El pasado te ha servido para aprender, el futuro para saber lo que quieres. Mientras tanto, atención plena. �� ¡Feliz día de la mujer!". “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de Pilar Rubio (@pilarrubio_oficial)“ “

Natalia Rodríguez La exconcursante de Operación Triunfo tiene presentes a las mujeres de su famillia en este día y escribe valorando un trabajo que no se les ha reconocido: "Hoy en el día de la mujer, con las mujeres de mi familia, mujeres increíbles que nunca se han rendido. Mi madre, una mujer que lleva trabajando desde que tiene uso de razón, la 4ª de 11 hermanas, una mujer que al ser de las mayores de sus hermanas, ni os imagináis todo lo que ha tenido que trabajar para ayudar a su familia, una familia muy humilde, sabéis lo peor de todo? Nunca se ha reconocido su trabajo pero su cuerpo le pide que frene, que pare de las secuelas que tiene, aún así es pura energía y vitalidad". "Mi hermana, una mujer valiente que se enfrentó a la maternidad muy jovencita y con mucho amor, sacó y sigue sacando a su familia adelante, reinventándose cada día, a día de hoy, tiene la única destilería familiar de Sanlucar de Barrameda. Mi sobrina, una de las chicas más aplicadas y cabezotas que conozco ( no sé a quien me recuerda jajajaja) que no para hasta que lo consigue, y lo ha conseguido!!! Acaba de terminar la carrera de Medicina. Podría escribir miles de páginas sobre ellas , pero ELLAS son las mujeres de mi familia y estoy muy orgullosa de los valores que tenemos y de como luchamos cada día para seguir adelante. #os quiero. Feliz día de la mujer". “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de NATALIA (@nataliaoficial)“ “

Chenoa "Soy mujer. Soy de hiel, Soy de miel, Soy de piel... debilidad y poder... fuego que quema. Soy verdad, Soy error, Soy perdón, Insensatez y Razón...frio que hiela. Sabía intuición, imprudente pasión...Soy así. Riesgo y temor. Soy aliento y calor para ti". Es la letra de la canción de Chenoa "Soy mujer", que la ex concursante de Operación Triunfo ha aprovechado para celebrar este día. “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de Chenoa (@chenoa)“ “

Ariadne Artiles Ariadne Artiles, embarazada de gemelas, le dedica su mensaje a las niñas: "Detrás de cada mujer fuerte e independiente, está una niña que tuvo que aprender a recuperarse y no depender de nadie", reza la imagen. Y ella lo completa: "No podremos liberar a nuestras hijas de sus propias batallas, pero sí podemos darles la confianza que necesitan para que sean las mejores guerreras. ❤️✨ "Como madre de 3 futuras mujeres me preocupa y me dan miedo muchas cosas que, por supuesto, con un hijo no tendría. Como padres tenemos el deber de criar a nuestras hijas fuertes e independientes, empoderándolas desde muy pequeñas para que nunca crean que merecen menos que nadie, para que se quieran tanto que cuando no estén bien tratadas o valoradas lo sepan y no duden en ningún momento de que ese no es su sitio. De la misma forma debemos educar a nuestros hijos desde pequeños valorando a la mujer tanto como a su propia madre, para que aprendan a tratarlas con el mismo respeto y admiración y entiendan que la mujer es mucho más que un cuerpo bonito".



"Las mujeres somos fuertes, pero la sociedad nos ha hecho creer toda una vida que éramos el sexo débil. Es difícil, pero aún tenemos la oportunidad de cambiarlo todo. Estamos a tiempo de cambiar las princesas de cuento salvadas por el príncipe azul, por heroínas que conquistan el mundo. Tenemos el derecho de cambiar los estereotipos con los que nos educaron para enseñarles un mundo libre, lleno de oportunidades, donde la mujer finalmente conquista el mundo con la ayuda de hombres y mujeres. Porque lo que siempre hemos sido es un equipo humano por más que nos hayan hecho creer otra cosa." “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de Ariadne Artiles (@ariadneartiles)“ “

Dulceida La influencer Dulceida comparte una fotografía muy divertida y escribe: "Estoy rodeada de mujeres increíbles, a las que admiro y de las que aprendo día a día. Mujeres empoderadas, valientes, fuertes, trabajadoras, inteligentes, talentosas, madres, hijas y por suerte, siempre libres. Amo ser mujer y admirar y querer a otras mujeres todos los días del año, porque juntas somos capaces de TODO". “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de Aida Domenech (@dulceida)“ “