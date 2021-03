Crecieron protegidos de la fama, bajo el ala protectora de su madre, Rossy de Palma, que vuelve a ser Chica Almodóvar. El mayor nació en 1998 se llama Gabriel, un nombre que la actriz escogió porque se pronuncia casi igual en todos los idiomas. La pequeña se llama Luna y nació en 1999. Son iguales y son distintos, tienen aficiones comunes e inquietudes distintas. Gabriel estudia Cine y toca el piano, y le apasiona dibujar. "Es lo que hago sin parar desde que era pequeño. Me produce mucho bienestar y no lo hago para mostrarlo sino para mí. Estudio Cine porque creo que me ayudará a contar lo que quiero contar, que igual acaba en un cómic”, dice a la revista Harper´s Bazaar, para la que posan los dos hermanos. Se trata de la primera sesión de fotos de los hermanos juntos, una sesión que disfrutaron mucho ya que además de hermanos son grandes amigos «Yo soy la colega pesada que se intenta hacer la cool y él es el que es cool sin querer», resume Luna.

Luna con diseño de Encinar y estilismo de Beatriz Machado. Santiago Belizón

Gabriel Leoni vestido con prendas de la casa española Duarte. Santiago Belizón

Luna estudia Humanidades y Comunicación Digital, toca el violín, canta, pinta y ha hecho sus pinitos como modelo. "Cuanto más crezco, más descubro el valor de no tener una vocación concreta, sino tener muchos intereses combinados con cierta disciplina para profundizar y no quedarse en la superficie de todo y el fondo de nada. Esto no tiene que ver solo con lo laboral, también es una forma de enfrentarse a la vida", dice la joven.

La conexión entre ellos es muy fuerte, tanto como la que ambos tienen con su madre. Son tres mentes unidas por un mismo corazón. "Mi madre es una persona con una resiliencia enorme y cada vez que la escucho decir que los momentos difíciles que vivió merecieron la pena por tenernos a Gabriel y a mí me hace quererme más y mejor", dice Luna. "Es fan nuestra por el simple hecho de existir".

Luna y Gabriel, la nueva generación que viene pisando fuerte. Santiago Belizón

La matriarca del clan está ahora a miles de kilómetros de distancia, en las antípodas, por motivos de trabajo y con la actriz española Elsa Pataki como anfitriona. Rueda en Australia la ópera prima de Benjamin Millepied, marido de Natalie Portman, y desde allí conecta con ellos. "Solo puedo decir que me emociono y me sorprendo cada día más de estos dos maravillosos seres que han venido al mundo a través de mí, de lo que me enseñan cada día y que mi deseo es acompañarlos y no perderme nada de su devenir. La felicidad que me procura su existencia va más allá de definición alguna, así que solo puedo dar y doy las gracias a Luna y a Gabriel por haberme elegido".