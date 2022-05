Todos los ojos están puestos en el Festival de Cannes. Sobre su alfombra roja hemos podido ver a Hiba Abouk lucir un vestido imposible o a Sharon Stone desmontar el suyo, momentazos sin duda increíbles sobre los que destaca, sin embargo, la presencia de una chica Almodóvar de los pies a la cabeza. Rossy de Palma es la española a la que más se está viendo estos días en la ciudad francesa, y es que desarrolla un papel imprescindible en este Festival de Cannes.

No es la primera vez que Rossy de Palma realiza una labor de este calibre en Cannes. En 2015 fue uno de los miembros del jurado encargado de dar la Palma de Oro , presidido por los hermanos Joel y Ethan Coen y en el que también se encontraban Guillermo del Toro , Jake Gyllenhaal, Sophie Marceau, Sienna Miller, Xavier Dolan y el compositor Rokia Traoré.

El año pasado recibió el galardón la cinta Munira, de Antoneta Alamat Kusijanovic. ¿Qué película será la galardonada esta edición? La intérprete nos ha dado una pista: "No quiero desvelar nada, pero yo quiero la poesía de las imágenes del cine , de esas que solo se pueden recrear en el cine. Que haya mensaje también social , porque yo soy una artista social, pero que haya la poesía del cine".

Reconocida carrera en Francia

Rossy de Palma es muy famosa en Francia, donde ha llegado a recibir la medalla de la Orden de las Artes y de las Letras. Ha actuado en numerosas películas galas, como las comedias No molestar o Misterio en Saint-Tropez o la cinta de animación La mecánica del corazón.

La actriz Rossy de Palma en la ceremonia inaugural del Festival de Cannes 2022 GTRES

No es de extrañar que el Festival de Cannes cuente con ella una vez más. Como presidenta del jurado de la Cámara de Oro, Rossy de Palma se ha dejado ver en distintas ocasiones en su alfombra roja y todas ellas luciendo unos looks espectaculares, entre ellos un vestido esmoquin de Saint Laurent by Anthony Vaccarello o un llamativo vestido de Valentino con el que ha acaparado toda las miradas.