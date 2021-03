Ariadne Artiles: "Han tenido que venir dos niñas a pararme los pies"

Ariadne Artiles se encuentra en la recta final para conocer a sus gemelas. La modelo canaria se quedó embarazada tras superar el coronavirus, cuenta los días para dar a luz, y en Flash Moda hemos podido comprobar que se encuentra pletórica en su entorno natural: en una playa y delante de un objetivo: "Este año ha sido una locura de proyectos. Nunca pensé que iba a abarcar a tantos. Encima, en un año tan complicado y tan difícil para todos”.

Su proyecto más importante vendrá en tan solo unos días: “Voy a ser madre de tres niñas. Y eso creo que es el proyecto más importante. Y es un regalazo y así lo considero”. Su hija mayor, Ari, tienen tres años y nos cuenta que puede ir con ella a todas partes, algo que tendrá que organizar de otra manera para hacerlo ahora como madre de familia numerosa. Cuenta con la ayuda de su familia cerca, en especial su madre con la que mantienen una relación muy especial y asegura va a necesitar su ayuda más que nunca.

Ariadne derrocha naturalidad y simpatía. Con una amplia sonrisa, no duda en desvelarnos los cambios que ha tenido que hacer en este segundo embarazo y cómo lo está viviendo desde su Canarias natal:”Es un embarazo completamente diferente, no te voy a engañar. Como me dice mi médico han tenido que venir dos niñas para pararme los pies".