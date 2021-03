Este viernes se ha emitido la penúltima entrega de 'Dos parejas y un destino' y, al igual que Gonzalo Miró y Flo, Anne Igartiburu y María del Monte han viajado al País Vasco para conocer la cultura ancestral de la tierra que vio nacer a Anne y a la persona que estaba detrás de esta aventura, el cocinero Karlos Arguiñano.

A lo largo del viaje y del programa, la conductora de 'Corazón' y María han hablado sobre sus vidas personales, también del trabajo y, cómo no, del amor. En esta ocasión, concretamente, sobre cómo viven ellas el amor. Y son más parecidas de lo que se piensan. Las dos coinciden en que no son enamoradizas, ni son de colarse de alguien ‘rapidito’. "Yo (en el amor) voy como cuajando el afecto, me lo voy pensando", ha confesado la vasca entre risas.

Anne Igartiburu hablando abiertamente con María del Monte en 'Dos parejas y un destino'. DOS PAREJAS Y UN DESTINO - RTVE.es

También ha reconocido que le da muchas vueltas a la cabeza sobre si ese alguien le conviene o no: "Yo tardo en enamorarme. En mi vida, me habré enamorado tres veces. Con Pablo, por ejemplo, es admiración, es enamoramiento y lo adoro". Por su parte, María decía que nunca se había parado a contar las veces que se había enamorado. "Una me la sé yo porque me la has contado", desvelaba Anne. Y añadía: "Los artistas, María del Monte... ¡Ay, cómo sois!". Recordemos que Anne ya comentó en Cádiz que se había casado con "dos artistas estupendos, uno vasco (Igor Yebra) y uno andaluz (Pablo Heras-Casado)". "Hay artistas y artistas, Anne...", ha matizado María.