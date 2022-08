Anne Igartiburu es uno de los rostros más conocidos de la televisión, gracias a que lleva más de dos décadas presentando 'Corazón' y 17 años acompañándonos en Las Campanadas de Fin de Año en RTVE. Es sin duda, una de las presentadoras de referencia, y aunque estemos acostumbrados a verla en la pequeña pantalla casi a diario, poco se sabe de su vida personal, un espacio que siempre ha querido mantener alejado de los focos. Pero su fama hace de ella uno de los rostros preferidos por la prensa social, que sigue entusiasmada cada uno de los acontecimientos de su vida. El último fue su separación: a principios de 2021 puso fin a su matrimonio con el director de orquesta Pablo-Heras Casado, tras 6 años de relación, cinco de ellos unidos como marido y mujer.

Posado de Anne Igartiburu y Pablo Heras-Casado (2019) GTRES / Sergio R. Moreno

Aunque han asistido juntos a varias galas y eventos, el músico siempre ha mantenido un perfil bajo y alejado de los focos. Desde su separación, parece que se centra únicamente en su vida profesional y sus compromisos laborales, entre ellos ser el director especial invitado del Teatro Real de Madrid: ha dirigido dos conciertos y Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny, Il postino, El público, I due Foscari, Der fliegende Holländer y Elías.

En uan de sus últimas publicaciones de Instagram anuncia que ha cumplido su sueño: en 20233 debutará en el emblemático Wagner Festival en la ópera de Bayreuth (Alemania). "Me siento inmensamente honrado y feliz de anunciar que el próximo año haré mi debut en el Wagner Festival, dirigiendo una nueva producción de Parsifal. Este es un sueño hecho realidad que no podía imaginar la primera vez que visité el Festival como estudiante, hace 20 años. Nuestro estreno de Parsifal se estrenará el próximo año Bayreuther Festspiele. Me siento orgulloso y humilde de ser parte de ella, con una ópera compuesta por el Maestro como su último legado, y con este acústico y ambiente único y muy especial en mente. No puedo esperar a trabajar con esta orquesta y coro absolutamente maravillosos, y un elenco estelar". En cuanto a lo personal se refiere mantiene un perfil anónimo, y solo sabemos que es embajador de 'Ayuda en Acción', organización no gubernamental que lleva más de 40 años ayudando a salir de la pobreza a miles de personas en todo el mundo.