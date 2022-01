Son la pareja estelar de la televisión y la moda. Anne Igartiburu y Lorenzo Caprile mantienen un romance profesional que lleva años sorprendiéndonos en las Campanadas de RTVE, un espacio que ellos colorean de rojo. Este año el color se mantiene, pero hay un cambio importante: Anne no lleva vestido. "Este año el vestido ya estaba hecho hacía tiempo, y de repente se me ocurrió la idea de meterle un pantalón, y por eso este año no llevo un vestido al uso, es un pantalón con un corpiño y una capa". La capa llama poderosamente la atención, es sofisticada y muy elegante. Y lo más importante, cumple su función. "Este año no llevo manga larga, pero voy muy abrigada, porque hace mucho frío. Voy abrigada, como te digo, pero con algo que resulta muy lucido".

A Anne ya la hemos visto con capa. "La primera vez que hice las Campanadas con Ramón llevaba capa, que era de la casa española Seseña", recuerda. La de ahora es muy especial, por varios motivos. "Es bicolor, tiene un puntito de rosa y lo que hemos hecho es un guiño a la moda sostenible, utilizando materiales que Lorenzo ya tenía. A él le encantó la idea, y fue marcando lo que le gustaba. Hemos aprovechado algunas prendas que ya existían y sobre todo retales, para crear el pantalón como yo quería, con el tejido que yo quería".

Un corpiño 100% Caprile El corpiño llama poderosamente la atención. Es una pieza que forma parte del universo Caprile, y Anne ya lo llevó en 2009, cuando se estrenó con el modista. "El corpiño lleva la cintura muy marcada, que es lo que más le gusta a Lorenzo, marcar mi cintura y dejar los hombros al aire. La capa lleva por dentro un tono más rosa, y tiene un cuello muy amplio. Es un escote que va muy limpio, y sin joyas", aclara, y revela que de calzado lleva unas sandalias de altísimo tacón, también de una firma española. Los pendientes son de la famosa casa Lladró, con la que Anne se siente muy identificada. "Su porcelana es muy especial y la empresa tiene un fuerte compromiso medioambiental, apostando por el uso sostenible de los materiales, producen de forma artesanal y además tiene una especial relación con los empleados. Me apetecía hacer algo con ellos, porque colaboro con ellos todo el año. ¡Es un guiño a la artesanía española y a la relación con la naturaleza!".

Ana está muy presente Anne Igartiburu iba a dar las Campanadas de RTVE con Ana Obregón, como hicieron en 2020. Pero no ha podido ser porque la actriz y presentadora ha dado positivo en Covid-19. "Ana está malita, pero ha estado, y está, en nuestro pensamiento, en nuestra mente y lo que queríamos era honrarla, y honrar su carrera profesional". Pero Anne no ha estado sola, y ha contado con un compañero de excepción. Jacob Petrus. "Es compañero y es amigo, nos entendemos muy bien los dos, es un experto de los directos y es un gran comunicador. Dice que le hace mucha ilusión y comparto esa alegría con él". Nieves Álvarez: todo sobre su fabuloso vestido de Montenegro RAFAEL MUÑOZ(@munoz_rafa) Anne Igartiburu y Jacob Petrus despiden el año desde la Puerta del Sol de Madrid y cogen el relevo Nieves Álvarez y Roberto Herrera desde la isla de La Palma. La modelo y presentadora de Flash Moda dice que Anne ha sido muy generosa con ella, ya que le ha ofrecido ayuda y le ha dado algunos consejos. "Me hace mucha ilusión que Nieves esté también dando las Campanadas", dice, y nos revela dónde radica el secreto para hacerlo bien. "El secreto es hacerlo disfrutando desde el amor, y estar concentrado en lo que tienes que hacer. Nos volcamos mucho en que las cosas salgan correctamente, compartirlo con el espectador y asegurarnos que empiecen bien el año". Todos los vestidos de Anne Igartiburu en las Campanadas RTVE.es

Una noche en rojo El rojo es el color de Lorenzo Caprile, el tono en el que mejor se expresa, profesionalmente hablando. Y de rojo a ha vestido a Anne Igartiburu en todos estos años. El modista ha ido variando los tejidos y ha saltado del mate a los tonos brillantes, y del liso a los bordados y encajes. Anne despidió 2020 con un vestido realizado con lentejuelas rojas, con un patrón sencillo: manda larga, cuello caja, ajustado a su silueta y, como siempre, en rojo. Para Anne, llevar un vestido de Lorenzo Caprile en la última noche del año es algo más que vestirse. Así lo contaba ella misma hace casi un año. "¿Como se crea una obra de arte? Hay una parte que pone indudablemente el genio. Ese es Lorenzo Caprile. Y otra, el equipo que le acompaña a que su creación se lleve a cabo con artesanía y dedicación, como Francisco Hamaral y el resto de las modistas y bordadoras. La genialidad hace que nunca sepas lo que va a surgir hasta el último momento. Y Lorenzo se da a la pasión de hacer algo único que no olvidemos y más, en una noche así", decía. Queda claro que disfruta luciendo el vestido, pero también de todo el proceso de creación. "Yo quería algo sencillo, pero no triste. Con luz, pero no exagerado. Él, Lorenzo, puso la magia de su arquitectura sobre un cuerpo que se deja hacer cada vez que esculpe el tejido sobre mí. El resto, ha sido cosa de la buena energía que entrega el modista ahora más que nunca. Todo está bien, siempre está bien, porque está hecho desde la excelencia y el cariño".