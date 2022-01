Son muchos los rostros populares de la televisión que han participado en Telepasión desde que el programa empezó a emitirse en 1990. En estas tres décadas hemos visto cantar a Anne Igartiburu, Ana Obregón, Jordi Hurtado, Chiquito de la Calzada y muchas otras estrellas de nuestra televisión, que nos han hecho disfrutar con sus particulares versiones de canciones muy famosas.

Ana Obregón y Boris Izaguirre presentarán este año Telepasión, que contará con las actuaciones de Anne Igartiburu, Cayetana Guillén Cuervo y Nieves Álvarez, entre otros. Pero, ¿quiénes son los que más veces han participado en esta institución navideña?

Ramón García El récord lo ostenta Ramón García, el mítico presentador del 'Grand Prix del Verano', con más de una decena de nochebuenas en Televisión Española. Ramontxu ha presentado el programa ni más ni menos que en seis ocasiones: 1996, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2014. Nadie le supera. Se ha atrevido con todo, desde "Corazón partío" hasta "Gloria", pasando por "Soy minero", versionado como "Soy vampiro". En sus actuaciones no faltan los guiños a su clásica capa, que tantas veces le hemos visto llevar durante las Campanadas. Apareció en Telepasión por primera vez en 1991, como Ana Obregón. Ramón García también estuvo presente en 2020, aunque no cantó. En su lugar, acompañó a Anne Igartiburu, con quien ha dado las Campanadas durante años, mientras esta cantaba "Veneno para el corazón". 02.41 min El entonces presentador de '¿Qué apostamos?' interpreta el tema de Ajandro Sanz en Telepasión 98. Una actuación pasada por agua...

Ana Obregón También en más de una decena de programas ha participado Ana Obregón, que capitaneará el de este año. Grabó su primer Telepasión en 1991 cuando estaba embarazada de cuatro meses de su hijo Aless. Interpretaba a Sandy en "You’re the One That I Want", de Grease, y es su momento favorito de todos los que ha vivido en el programa. “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de Ana_Obregon Oficial (@ana_obregon_oficial)“ “ Son muchas las actuaciones que Ana Obregón nos ha regalado a lo largo de los años. Ha imitado a Marisol con "Tómbola", a una princesa Disney en "La Bella y la Bestia", a una Spice Girl en "Wannabe"… ¿Con qué nos sorprenderá este año la actriz? 02.00 min Ana Obregón interpreta el tema de las Spice Girls 'Wanna be' en el Telepasión de 1997. De momento Ana Obregón ha puesto los dientes largos a sus seguidores en Instagram. La presentadora ha compartido en sus redes sociales el making-of del programa especial de esta Nochebuena: "Esta noche despega el vuelo 2021 de Telepasión Airlines a las 21.15 en La 1 de TVE·", escribe. Emocionada por su regreso al trabajo, Ana Obregón ha puesto en valor todo el trabajo de estos meses con "un equipo de más de 100 personas delante y detrás de las cámaras". En el vídeo podemos ver algunos de los estilismos de la presentadora, a cargo de Alberto Dugarte, o algunas de las tomas falsas del programa. "Esta será la Nochebuena más triste de mi vida, pero me ilusiona estar con todos vosotros y sobre todo, que mis dos amores en el cielo estén un poco orgullosos de mí", asegura. “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de Ana_Obregon Oficial (@ana_obregon_oficial)“ “

Anne Igartiburu Anne Igartiburu también saldrá en el programa de este año. El rostro de 'Corazón' ha presentado Telepasión en dos ocasiones: sola en 2006 y junto a Santiago Segura en 2007. Su primera aparición, no obstante, fue mucho antes, en 1997. Debutó cantando "A fuego lento", tema al que han seguido muchos más: "I wanna be loved by you", "Escándalo", "City of Stars", "Nena"… Siempre con la elegancia que la caracteriza, Anne Igartiburu es ya una más de la familia en Navidad. 03.07 min Anne Igartiburu versiona 'I wanna be loved by you' con una acrobática coreografía.

Miriam Díaz-Aroca Otra persona que ha aparecido en multitud de ocasiones es Miriam Díaz-Aroca. La presentadora de 'Un, dos, tres' y 'Cajón desastre' ya participó en el primer Telepasión de 1990, en el que interpretó "My Heart belongs to Daddy". También ha sido la protagonista de otras actuaciones icónicas, como "Tómbola" con Ana Obregón y "Juntos" con Roberto Leal. 01.08 min Nadie mejor que nuestra queridísima Míriam Díaz-Aroca para hacerle un guiño a la gran Paloma San Basilio y recordarnos que lo más importante en Navidad es estar juntos.

María Teresa Campos La presentadora también fue una de las caras habituales del clásico programa navideño en la década de los noventa. Entre las versiones de María Teresa Campos destacan "Hello Dolly", "El relicario" junto a Joaquín Prat o incluso "La, la, la", la canción con la que Massiel ganó Eurovisión en 1968. 01.56 min María Teresa Campos y Joaquín Prat cantan 'El relicario' en la edición más flamenca de Telepasión (1992).