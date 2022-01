Ana Obregón y Anne Igartiburu repiten por segundo año consecutivo y darán las Campanadas en RTVE. Las ‘dos Anas’ nos acompañarán en la última noche del año para desearnos lo mejor para 2022. Todos estarán pendientes de los mensajes que lancen, sobre todo Ana Obregón, que ha vuelto a tener un año fatídico: “Por mi parte, serán unas campanadas con un mensaje de esperanza, que es lo único que queda cuando lo has perdido todo”.

En 2020, Obregón acompañó a toda España en su dolor con una dedicatoria muy especial para todos los afectados por la pandemia y con los sentimientos a flor de piel, mandó un mensaje al cielo directo para su hijo Aless. Un mensaje de esperanza que pretende repetir en esta ocasión, acompañada de Anne, que presentará sus decimoséptimas campanadas: “La verdad que estoy feliz porque sin Anne no las hubiera podido dar el año pasado y no podría este año que es todavía más difícil para mí”.

Ana Obregón vestirá de luto en las Campanadas

Los vestidos que las dos presentadoras llevarán en ese momento tan especial generan un gran interés, sobre todo para los amantes de la moda. Ana Obregón, sin embargo, quiere restarle importancia y centrarse en los sentimientos: “A todo el mundo le interesa los vestidos, pero lo más importante es la ‘gimnasia’ del corazón, de la generosidad, de la solidaridad, y esa gimnasia las dos la tenemos muy entrenada.”

Eso sí, aunque quiere mantener la intriga sobre su vestido, adelanta el nombre del diseñador y revela que mantendrá el luto: “Los vestidos son muy bonitos. Anne ira guapísima de Caprile como siempre, y yo voy a ir de Rubén Hernández. Es maravilloso. He confiado en él, me presentó unos bocetos muy bonitos y no se aún si iré de blanco o de negro, pero sabéis que sigo de luto y son los dos únicos colores que me pongo”.

El año pasado, Ana Obregón despidió el año acordándose de su hijo, y ahora volverá a hacerlo teniendo muy presente también a su madre, que falleció el pasado mes de mayo a los 95 años. Es una de las fechas más especiales y emotivas para ella y así se lo reconoce su público, que sintoniza La 1 de RTVE para acompañarla y mandarle fuerzas de cara al año nuevo.