Ourense, At. Baleares, Talavera y Guadalajara, rivales de Athletic, Atlético, Madrid y Barça en los dieciseisavos de Copa
- Además, el Real Murcia recibirá al Real Betis y el CD Eldense se medirá en su estadio a la Real Sociedad
- Los encuentros serán el martes 16, miércoles 17 y jueves 18 de diciembre a excepción del Granada-Rayo
El sorteo de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey ha deparado los enfrentamientos entre Ourense y Athletic Club, Atlético Baleares- Atlético de Madrid, Talavera-Real Madrid, y Guadalajara-FC Barcelona como los duelos más destacados de la tercera ronda eliminatoria.
Las eliminatorias se disputan a partido único el martes 16, miércoles 17 y jueves 18 de diciembre en los estadios de los equipos de menor categoría, a excepción del Granada-Rayo que se disputará el 6 de enero.
Por lo tanto, Ourense y Atlético Baleares, de Segunda Federación, volverán a llenar las gradas de O Couto y Estadio Balear para medirse a dos campeones de la competición como son Athletic Club y Atlético, mientras Talavera y Guadalajara, de Primera Federación se llevan el premio gordo del sorteo, y se enfrentarán a los todopoderosos Real Madrid y FC Barcelona, respectivamente.
Premio gordo para Castilla-La Mancha
El sorteo de la Copa del Rey ha sido generoso para dos equipos castellanomanchegos, CD Guadalajara y CF Talavera, que han encontrado la competición un bálsamo para su mala clasificación en el Grupo 1 de la Primera Federación.
El CD Guadalajara ocupa la decimoséptima posición del Grupo 1 de Primera Federación, con 17 puntos, los mismos que marcan la salvación, mientras el CF Talavera es colista del grupo, con 12 puntos, a 5 de la salvación, pero que dejaron fuera de la segunda ronda a un histórico como el Málaga, equipo de Segunda División y al que derrotó en El Prado por 2-1.
Además, se disputarán once eliminatorias entre equipos de Segunda y Primera División, con el cambio de fecha obligado para el próximo 6 de enero del duelo entre Granada y Rayo Vallecano por la disputa del equipo madrileño de su partido de la Conference League.
El Ourense, vigente campeón de la Copa Federación y verdugo de Oviedo y Girona, pondrá en juego su condición de matagigantes ante el Athletic Club, segundo equipo con más títulos coperos después del FC Barcelona, mientras el Atlético Baleares, que eliminó al Espanyol en la segunda ronda hará lo propio ante el Atlético de Madrid.
El único duelo entre equipos de Primera División se disputará en el Estadio de Mendizorrotza entre Deportivo Alavés y Sevilla FC, con el último precedente de la quinta jornada de Liga donde los andaluces se impusieron 1-2 en campo rival.
Enfrentamientos de la tercera ronda de Copa del Rey
Ourense - Athletic Club
Atlético Baleares - Atlético de Madrid
CF Talavera - Real Madrid
CD Guadalajara - FC Barcelona
Real Murcia - Real Betis
CD Eldense - Real Sociedad
Burgos - Getafe
Cultural Leonesa - Levante
Eibar - Elche
RC Deportivo - Mallorca
Real Racing - Villarreal
Granada - Rayo Vallecano
Albacete - Celta de Vigo
Huesca - Osasuna
Sporting - Valencia
Alavés -Sevilla