Ourense, At. Baleares, Talavera y Guadalajara, rivales de Athletic, Atlético, Madrid y Barça en los dieciseisavos de Copa

El sorteo de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey ha deparado los enfrentamientos entre Ourense y Athletic Club, Atlético Baleares- Atlético de Madrid, Talavera-Real Madrid, y Guadalajara-FC Barcelona como los duelos más destacados de la tercera ronda eliminatoria.

00.53 min El 'gordo' del sorteo de dieciseisavos de Copa del Rey cae en Guadalajara y Talavera

Las eliminatorias se disputan a partido único el martes 16, miércoles 17 y jueves 18 de diciembre en los estadios de los equipos de menor categoría, a excepción del Granada-Rayo que se disputará el 6 de enero.

Por lo tanto, Ourense y Atlético Baleares, de Segunda Federación, volverán a llenar las gradas de O Couto y Estadio Balear para medirse a dos campeones de la competición como son Athletic Club y Atlético, mientras Talavera y Guadalajara, de Primera Federación se llevan el premio gordo del sorteo, y se enfrentarán a los todopoderosos Real Madrid y FC Barcelona, respectivamente.