La Comisión Europea abre una investigación a Google por usar contenidos online para entrenar la IA

La Comisión Europea ha anunciado este martes la apertura de una investigación formal a Google por un posible incumplimiento de la normativa comunitaria al usar contenidos en línea de sus plataformas para entrenar a sistemas de inteligencia artificial (IA). La compañía no habría compensado debidamente a los creadores ni ofrecido la posibilidad de rechazar esta práctica.

Así lo ha señalado el organismo en un comunicado, en el que apunta a que examinará, en particular, si Google distorsiona la competencia al imponer "condiciones abusivas" a editores y creadores de contenido, o al "concederse acceso privilegiado" a dicho contenido, lo que perjudica a los desarrolladores de modelos de IA rivales.

El Ejecutivo comunitario sospecha que Google podría haber empleado el contenido de empresas o particulares que publican contenidos en sitios web para proporcionar servicios de IA generativa ("AI Overviews" y "AI Mode") en sus páginas de resultados de búsqueda sin ofrecerles una compensación adecuada ni la posibilidad de rechazar dicho uso de su contenido.

AI Overviews muestra resúmenes generados por IA en respuesta a la consulta de un usuario por encima de los resultados tradicionales, mientras que AI Mode es una pestaña de búsqueda similar a un chatbot que responde a las consultas de los usuarios de forma conversacional.

La Comisión investigará hasta qué punto la generación de AI Overviews y AI Mode por parte de Google se basa en el contenido de los editores web sin una compensación adecuada y sin la posibilidad de que estos se nieguen sin perder acceso a Google Search, teniendo en cuenta que muchos de los creadores en línea dependen de ese sistema de búsqueda para obtener tráfico de usuarios.