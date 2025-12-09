La Comisión Europea abre una investigación a Google por usar contenidos online para entrenar la IA
- Examinará si distorsiona la competencia al imponer "condiciones abusivas" a editores y creadores de contenido
- La compañía no habría compensado debidamente a los creadores ni ofrecido la posibilidad de rechazar su uso
La Comisión Europea ha anunciado este martes la apertura de una investigación formal a Google por un posible incumplimiento de la normativa comunitaria al usar contenidos en línea de sus plataformas para entrenar a sistemas de inteligencia artificial (IA). La compañía no habría compensado debidamente a los creadores ni ofrecido la posibilidad de rechazar esta práctica.
Así lo ha señalado el organismo en un comunicado, en el que apunta a que examinará, en particular, si Google distorsiona la competencia al imponer "condiciones abusivas" a editores y creadores de contenido, o al "concederse acceso privilegiado" a dicho contenido, lo que perjudica a los desarrolladores de modelos de IA rivales.
El Ejecutivo comunitario sospecha que Google podría haber empleado el contenido de empresas o particulares que publican contenidos en sitios web para proporcionar servicios de IA generativa ("AI Overviews" y "AI Mode") en sus páginas de resultados de búsqueda sin ofrecerles una compensación adecuada ni la posibilidad de rechazar dicho uso de su contenido.
AI Overviews muestra resúmenes generados por IA en respuesta a la consulta de un usuario por encima de los resultados tradicionales, mientras que AI Mode es una pestaña de búsqueda similar a un chatbot que responde a las consultas de los usuarios de forma conversacional.
La Comisión investigará hasta qué punto la generación de AI Overviews y AI Mode por parte de Google se basa en el contenido de los editores web sin una compensación adecuada y sin la posibilidad de que estos se nieguen sin perder acceso a Google Search, teniendo en cuenta que muchos de los creadores en línea dependen de ese sistema de búsqueda para obtener tráfico de usuarios.
Vídeos y otros contenidos subidos a YouTube
Asimismo, Bruselas considera que Google podría haber usado también videos y otros contenidos subidos a su plataforma YouTube para entrenar a sus modelos de IA generativa sin compensación adecuada para los creadores y sin ofrecerles la posibilidad de rechazar dicho uso, dentro de los "términos y condiciones" que deben aceptar para emplear sus servicios.
Las políticas de Youtube, además, prohíben a los desarrolladores rivales de modelos de IA emplear contenidos de su plataforma de vídeo para entrenar sus propios sistemas de inteligencia artificial.
"La IA está aportando una innovación notable y numerosos beneficios a las personas y las empresas de toda Europa, pero este progreso no puede ir en detrimento de los principios fundamentales de nuestras sociedades", ha defendido la vicepresidenta primera de la Comisión Europea para la Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera.
Aunque la apertura de una investigación formal no prejuzga su resultados, las prácticas que son objeto del análisis de la CE podrían infringir las normas de competencia de la UE que prohíben el abuso de una posición dominante.