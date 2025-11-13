Bruselas abre una investigación a Google por penalizar los contenidos de medios en su buscador

La Comisión Europea ha abierto una investigación formal contra Google por supuestamente discriminar el contenido de los medios de comunicación en los resultados de búsqueda. De confirmarse, esta práctica supondría una violación de la Ley de Mercados Digitales (DMA, por sus siglas en inglés) y expone a la compañía a una multa millonaria, de hasta el 10% de su volumen de negocios.

En un comunicado publicado este jueves, Bruselas ha señalado que existen "indicios de que Google, basándose en su 'política de abuso de la reputación del sitio', está degradando los sitios web y contenidos de los medios de comunicación y otros editores en los resultados de búsqueda de Google cuando dichos sitios web incluyen contenidos de socios comerciales".

En septiembre, la Comisión multó a la empresa con 2.950 millones de euros por abuso de posición dominante en la publicidad para favorecer sus propios servicios en este sector y perjudicar a sus competidores.

"Nos preocupa que las políticas de Google no permitan que los editores de noticias reciban un trato justo, razonable y no discriminatorio en sus resultados de búsqueda", ha declarado la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario responsable de Competencia, Teresa Ribera.

Así, la Comisión está investigando si las degradaciones de Alphabet de los sitios web y el contenido de los editores en la Búsqueda de Google "pueden afectar a la libertad de los editores para realizar negocios legítimos, innovar y cooperar con proveedores de contenido externos". Y recuerda que "la incoación del procedimiento no prejuzga la constatación de incumplimiento", sino "se limita a indicar que la Comisión proseguirá con el asunto".