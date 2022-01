Saludos, Ana Guerra y compañeras.

Un saludo desde el municipio de Fuencaliente,

en la isla de La Palma. Nieves Álvarez, buenas noches.

Buenas noches, Roberto, buenas noches a todos.

Ya está todo preparado para que pueda recibir el año 2022.

La Palma y los palmeros tienen que saber que no están solos.

Comienza el año de la reconstrucción.

Le saludamos desde el hotel

La Palma Teneguía de la cadena Princess

que nos ha abierto sus puertas.

Este ha sido el hogar durante todos estos duros meses que las palmeras

y los palmeros han vivido y por eso esta noche, los que llevan

viviendo casi tres meses, y aún les queda uno y otro más,

son nuestros invitados de honor. Bienvenidos.

(Aplausos)

Que sepan ustedes, los que están en casa,

los que han podido volver a sus casas y los que están

en otros hoteles, y sobre todo en casas de amigos,

que no están solos. Será 2022 el año de la reconstrucción

y todo el país y el mundo entero está aquí con La Palma.

Exacto.

El 25 de diciembre recibíamos el mejor regalo de Navidad.

Era cuando el Cumbre Vieja se dormía oficialmente.

85 días y ocho horas que difícilmente podremos olvidar.

Queremos aprovechar para agradecer a los profesionales de RTVE,

a nuestros compañeros, a nuestras compañeras,

que han hecho un trabajo increíble para llevar la noticia fiel y real

de lo que estaba pasando en nuestra isla bonita.

(Música)

Y después de estas imágenes

tenemos que entrar con energía grande, con buena energía en 2022.

Se preguntarán qué reloj nos va a dar la entrada en 2022.

Pues gracias a la magia de la televisión vamos a reconstruir

un símbolo de lo que nos ha pasado, de esta catástrofe.

Ahí la están viendo ustedes.

Es la iglesia de Todoque.

Todo un símbolo que el volcán se tragó, pero hoy les damos ánimo.

Mucho ánimo.

Esta reconstrucción que hace la magia de la tele, compañera.

Qué bonito el reloj de este torre va a ser quien nos dé la entrada

en el 2022.

No hay cuartos. Esta reproducción del reloj nos irá contando

las campanadas una a una.

¿Sabes por qué llamamos a La Palma la isla bonita?

Me lo vas a contar.

A ti y a todo el mundo. Además de ser un pueblo solidario,

un pueblo seguro, una isla segura y hospitalaria, además, en 2002,

fue nombrada Reserva Mundial de la Biosfera.

Porque contártelo nos damos un paseo por esta isla bonita.

Bonita te llaman, bonita y silente.

Bonito es tu canto con letras de sal en versos de miel.

Hermoso tu llanto con aires de lima.

Me alimentas, me enrollas, me tientas, me explicas, me aciertas,

me haces volar, me das vida.

Bonito tu rumor, majestuoso deducible infinito.

Arbitras batallas entre luces y raíces y apaciguadas furias

con colores y matices. Bonita cuando sufres, cuando te enciendes.

Eres bonita porque renaces, porque te yergues,

eres bonita y bonita tu gente. Porque te cuidan.

Porque te quieren.

Porque se cuidan, porque se quieren.

Ayer, hoy y mañana.

Por 1000 razones. Bonita.

Bonita.

Siempre.

(Música)

La Palma. La isla bonita.

(Aplausos)

Así que, ya saben,

ahora más que nunca no se olviden de la isla bonita.

No nos podemos olvidar de nuestros queridos palmeros y palmeras.

Los canarios estamos también apoyando desde todos los rincones

del archipiélago. Me gustaría volver a ver esa iglesia

de Todoque. Seguro que la volveremos a reconstruir.

Es un barrio maravilloso, un pueblo que ha desaparecido,

que pertenece a Los Llanos de Aridane.

Aquí hay mucha gente, incluso su alcaldesa ha venido

a apoyarnos esta noche para que sus vecinos,

los que están fuera de su casa, se sientan arropados.

Muchísimas gracias. Ya nos vamos acercando.

Nos vamos acercando a las 12.

Que ilusión poder utilizar este reloj que tantas veces dio

la bienvenida en tantos años a los vecinos de Todoque

y que este año sea que nos lleve a 2022.

Tengo que decirte que estoy sumamente agradecida

de estar contigo y con todos ustedes.

Y lo guapa que has venido. Viene pisando fuerte.

Vengo pisando con un palmero universal como es Manolo Blahnik.

Y este vestido me lo ha hecho un joven talento español

como es Nicolás Montenegro.

Hay que apoyar el talento made in Spain.

Hemos anunciado mi compañera y un servidor que ella,

yo y algunos de los que estamos aquí no nos vamos a tomar las uvas,

nos vamos a tomar, atención,

aquí están nuestras 12 rodajas de plátano palmero

porque hay que apoyar al sector primario que tan mal

lo está pasando. Plátano de La Palma, señores. 12 rodajitas.

Vamos a cambiar la tradición por este año.

Estas campanadas son solidarias.

1 minuto para entrar en el 2000...

No es nada. Ya estamos.

Es muy importante recordarles que no hay cuartos.

Hay una cuenta atrás.

Hay una cuenta atrás y nos va a ayudar perfectamente.

Nosotros nos callaremos en la cuenta atrás para que pueda tomar

las uvas perfectamente y junto al reloj van a ver unas estrellas

para que las personas con discapacidad auditiva pueda

quitar de las 12 campanadas, porque se lo merecen. Atentos ya.

Nos va quedando muy poquito.

No hay cuartos. Recuerden. No hay cuartos.

¿En cuanto empezamos la cuenta atrás?

En apenas. 30 segundos antes...

30 segundos y asoló para llegar al 2022.

Qué ganas tengo.

Pero en la cuenta atrás.

Pido a todos nuestros vecinos que cuenten con nosotros.

Ahí va.

(Campanadas)

(Aplausos)

(LOS DOS) ¡Feliz 2022 desde la isla de La Palma!

Felicidades.

Gracias, Roberto.

Gracias a todos.

(Música)

Compañera, tus deseos, ¿qué deseas para 2022?

Como te decía antes, que nadie esté solo.

Que toda persona que necesite un abrazo, lo tenga,

y solidaridad, que nos quedemos los unos a los otros.

Así es, un deseo al que me uno y, por supuesto,

en nombre de todos los profesionales de RTVE

que llevamos transmitiendo incluso desde Tajuya con los compañeros

de Radio Nacional, desearles lo mejor.

Somos servicio público y este año más que nunca teníamos

que estar aquí en La Palma. Feliz Año Nuevo.

2022. Gracias.

(Sonido ambiente)

Y, por cierto, no se muevan porque la fiesta continúa aquí,

en TVE con nuestro especial. Nieves, gracias.

Gracias por esta bonita oportunidad.

Hasta siempre. Feliz año.

(Música)