Ver a Anne Igartiburu desde la Puerta del Sol en Nochevieja ya es una tradición. La presentadora de Corazón se viste de gala para despedir el año por 17 vez consecutiva: desde su debut en 2005, ha sido la constante del evento que reúne a los presentadores más queridos del país. La acompañe quien la acompañe, el Año Nuevo no es Año Nuevo sin Anne: Ramón García, Carlos Sobera, José Mota, el jurado de MasterChef o Roberto Leal han estado a su lado a lo largo de los años.

Ana Obregón iba a estar junto a ella en esta ocasión, igual que lo hizo el año pasado, pero la actriz y presentadora tendrá que quedarse en casa tras dar positivo en Covid. Desolada, contaba la noticia a sus seguidores: "Siento muchísimo tener que comunicaros que he dado positivo en Covid y no podré estar en la Puerta del Sol despidiendo el año con todos vosotros como me hubiera gustado". En su lugar, será Jacob Petrus, presentador de Aquí la Tierra, quien acompañe a Anne Igartiburu para dar la bienenida al 2022. Repasamos todas las parejas que acompañaron a Anne hasta ahora.

Anne Igartiburu y Ana Obregón (2020-2021) Ana Obregón protagonizó las Campanadas más emocionantes de la historia de Televisión Española: fue el año del confinamiento, de la separación de nuestros seres queridos y del adiós a las víctimas de la pandemia y ella, que conocía mejor que nadie ese dolor, se abrió en canal para acompañarnos en una noche tan celebratoria como solemne. Las primeras Campanadas de Anne y Ana fueron tan agridulces como necesarias, perfectas. Esta era la primera vez que dos mujeres presentaban juntas el progrmaa de fin de año. Seguro que el discurso de este año era tan bonito o más que el anterior, pero por el momento, nos quedaremos con las ganas de escucharlo. 02.43 min Campanadas 2020 - Ana Obregón recuerda a los sanitarios y a los que ya no están en su discurso de Nochevieja

Anne Igartiburu y Roberto Leal (2019-2020) Cuando le dábamos la bienvenida a 2020, ninguno sabíamos la que se nos venía encima. El presentador de Operación Triunfo se ha despedido este año, con agradecimientos y lágrimas, de la cadena que le dio su gran oportunidad y en el que presentó las campanadas en dos ocasiones consecutivas: en 2018 y en 2019. 23.53 min Transcripción completa Muy buenas noches, bienvenidos una vez más, una noche más, a este encuentro con ustedes, los espectadores y los oyentes de RTVE. Termina un año, una década, con mucha ilusión y con la alegría de estar cerca de ustedes un año más. Van a pasar muchas cosas, pero todo empieza aquí y ahora, y como no, no puede estar sola en esta retransmisión, dando la cara en las campanadas, tengo el mejor compañero que podría tener, al más generoso, y tiene que podría decir, el más guapo, Roberto Leal. Buenas noches a todos y todas, con esta música de fondo, una de mis músicas favoritas, y Anne Igartiburu, yo soy repetidor, en un año muy especial. Para Anne Igartiburu, 15 años consecutivos, es la más veterana, nos cogemos de la mano. Con esta música de fondo, de "Un año más", porque es lo más importante, estamos en La 1, La 2... En el Canal Internacional, y lo primero que queremos hacer, agradecer con nuestro realizador, a ver qué ambiente hay en la Puerta del sol, está a rebosar, todo el mundo con estas pelucas, con las luces, han pasado ya de muchos años de las primeras campanadas. Un 31 de diciembre del año 1990 cuando en esta plaza, por primera vez, dos presentadores daba la cara y retransmitían las campanadas, eran Martes y Trece. Por cierto, 1990, daban la bienvenida al año 1991, y estamos muy contentos, porque se estrena la nueva temporada de "Cuéntame", que se va a desarrollar en el año 92. Cuántos años hemos vivido con la familia Alcántara. 20 años, fíjate las cosas que han pasado. Vamos a conectar con la época de la guerra de Irak, con problemas familiares... Y separados. ¿Qué pasará? Esa abuela, que va a sufrir... Los primeros capítulos, no sé si lo puedo adelantar, se desarrollan en Nochebuena y Nochevieja. Antonio le ha pedido a Mercedes disfrutar de las Navidades. Una cosa está clara, que si estaba Martes y Trece aquí, "Cuéntame" y Martes y Trece están de alguna forma con nosotros. Buenas noches, bienvenidos a la Puerta del Sol de Madrid, en esta noche mágica y maravillosa. -La emoción nos puede. -Cohete, tengo yo bastante. Qué bonito y qué hermoso, a punto de dar las campanadas, vamos a explicar cómo va a consistir. Primero cae la bola, una bola que hace... -A continuación, unos 7 u 8 segundos, para que empiece a sonar los cuartos, que son dobles. -Y después... Qué bonito. Qué sería de nuestro humor sin Martes y Trece. Dejaron el listón muy alto. ¿Cuándo se estrena "Cuéntame"? El 2 de enero, todos los jueves, a las 10:30, vamos a tener un nuevo capítulo. El año 91, en esa primera guerra televisada, la guerra del Golfo, vamos a ver a la familia Alcántara rememorando un episodio que fue un clásico, que fue Marta Sánchez cantando "Soldados del amor". La vamos a recordar en los primeros capítulos de "Cuéntame". Hay familias que vienen de todas partes de España. Tienes un poco de fresquito. También estás preciosa. Es uno de los momentos clásicos, el vestido de Anne Igartiburu, porque es que de qué color irá. El rojo, Lorenzo y yo nos miramos, y otra vez de rojo. Un poco vintage. Es de su colección, de ropa antigua. Hacemos un pequeño homenaje. Un guiño a Ramón García. Es todo un icono. Le mandamos un beso muy fuerte, que tú sabes por qué, te queremos muchísimo. He aprovechado para abrigarme un poquito. Hace fresquito. Estamos hablando de Lorenzo Caprile, que va a venir dentro de muy poco a TVE. Con esa gracia y ese talento para decir las cosas como las dice, que vuelve con "Maestros de la Costura". Empieza dentro muy poco con María Escoté, Palomo Spain... Y presentado por Raquel Sánchez-Silva, con diseñadores clásicos de la moda española, que van a pasar por el talent. Este año somos los campeones de la Navidad, hemos visto el estreno de la película "Campeones", y lo que más nos gusta en esta casa es estar cerca, haciendo directos y programas que les guste y les entretenga. Es nuestro cometido, y también con la gala inocente, muchas gracias. Con la confianza que nos dan, "Telepasión", otro clásico, que el año que viene cumplirá 30 años. Del año 90 al año 91 fue el primer "Telepasión" con nuestra queridísima Julia Otero. 19.000 personas este año, 1000 personas menos que el año pasado. Había un vídeo, se acotan más la seguridad, se cierra la entrada y no más. 800 efectivos velando por la seguridad. Estamos muy seguros muy tranquilos, enhorabuena a todos ellos. Nos tenemos que ir de paseo. Ahora hace mucho calor, porque tenemos que conectar con los compañeros, Roberto Herrera. Un beso muy grande, y Ruth Lorenzo, que están en Canarias. Buenas noches, compañeros. No tenemos frío, me he quitado la capa. Buenas noches, Madrid. Buenas noches, Anne, Roberto, buenas noches desde la playa de Las Canteras, con una temperatura envidiable, 20°, y mira el ambiente que hay, y eso que nos queda una hora para el año que viene. Viene acompañado por mi querida Ruth Lorenzo. -Qué gustazo, Anne, Roberto, qué maravilla compartir este momento con vosotros, en 2020, en la playa de Las Canteras, en las Canarias, será la 0:50 en hora peninsular en TVE, y para todo el mundo en el Canal Internacional. -Mira la imagen que tiene la playa, con esta ambiente envidiable, así que nos vemos después de las campanadas nacionales desde la playa de Las Canteras en Las Palmas de Gran Canaria sí. Ha sido generoso, porque ha dicho que hace un poquito de frío... Con la excusa... "Operación Triunfo", me tienes que contar muchas cosas, vuelve Nina... Quiero verlo todo. Es entrar el año, el día 12 de enero, en TVE, hay muchas novedades, también un cambio de jurado. Nina vuelve a "Operación Triunfo", la que fuera directora de la academia, y la vocalista de La quinta estación, también Portu, director y músico, y Javier, el director de cadena 100. En la gala 0, 30 finalistas que llegan a la gala 0. Les vas cogiendo cariño. De 30 personas nos tenemos que quedar con 16 concursantes dentro de la academia. Nos dice el regidor que vamos al ensayo. Los espectadores de RTVE están deseando saber cómo va a funcionar la entrada al nuevo año, y lo hacemos de forma muy ortodoxa para que lo vean desde casa. Nuestro realizador hace el redondo, va a mostrar esa imagen de la bajada del carrillón que hace ese sonido, con 8 segundos. Después comenzarán los cuartos, 20 segundos, cuatro campanadas dobles. Suena cuatro veces. El plano se va acercando hasta un primer plano fijo. Nos indica que son las campanadas, van a sonar las campanadas despacito, 36 segundos, 3 segundos cada una. ¿De acuerdo? Si hay muchos jaleo en casa, con gente por medio, se ponían delante de la televisión, no pasa nada, porque irán indicadas debajo de la pantalla. A medida que vayan sonando, irán desapareciendo. Durante las campanadas nos quedaremos para que se pueda oír y disfrutar como se tiene que hacer. Me apetece saber que hay 30 finalistas, con el casting final, ¿los vas cogiendo cariño? Ya sé los finalistas, empiezas a cogerles cariño desde ya, cuando todavía no han arrancado. En la primera edición de "Operación Triunfo", cuando la veías desde casa... Yo me acuerdo perfectamente. Me presenté a un casting. Qué grande. Al casting de la segunda edición de "Operación Triunfo". No recuerdo quién era, y me dijo que era por ahí... ¿Qué cantaste? Algo de Andy y Lucas. 18 o 19 años después iba a estar presentando. Con los sueños hechos realidad. Vamos a hablar de un estreno de una nueva serie que se va a estrenar en TVE, que se llama "Nebua". Significa niebla en gallego. Parece una historia real, porque a través de los años, aparecen personas muertas. Es un reparto femenino, de lujo, un thriller ambientado en el carnaval gallego. Un crimen que se repite en el año 1919, 1989 y 2019, es un siglo de asesinatos. Se busca al urko, un ser mitológico gallego y asturiano. En euskera significa del pueblo, un ser mitológico vasco, tiene que ver con la parte gaélica, hay mucho misterio. En TVE. He venido con muchas prisas. Y con la prisa que he venido, quieres estar con todos... Con la rubia y la morena... Con mi Rocío Muñoz de mi corazón, que hemos empezado la gala previo a las campanadas. Han pasado muchos artistas, Estopa, Anita, Pablo Alborán, Aitana, Miriam Rodríguez, Alfred, Lola índigo, Edurne y mucha gente, y los mejores... Por allí estaban todos. Todos quieren estar allí, Chenoa, Paulina Rubio, y porque estás tú. Es una gala muy rápido, se pasa volando. Ha empezado hace un buen rato, nos va a acompañar hasta las 5:00 de la mañana. El día 31 soy de quedarme en casa, ponemos La 1 y disfrutamos de una fecha muy bonita. Con el chocolate con churros. Cuando se acaba, la ponen otra vez hasta por la mañana. Ya no tengo frío, estoy muy a gusto. Es el momento, como cada año, nos acordamos de las personas que están trabajando. Son muchas personas que están trabajando, por ejemplo, el ocio, los teatros, que han parado sus actuaciones, las representaciones en el escenario para ver las campanadas. En el cine, todos los que están de turno de guardia, protección civil, Policía Nacional, Policía Local... Tenemos también ambulancias, doctores, personas que están de guardia, el Samur, Policía Local... En las residencias, con los abuelos. Hoy se acuestan un poco más tarde disfrutando de las campanadas, y los funcionarios de prisiones, pero mi prima, que es funcionaria de prisiones, me ha dicho que tengo que decirlo, primo, y a todas esas personas que están de guardia... Muchos voluntarios que están trabajando, 2 millones y medio de voluntarios en España en el país y fuera del país, más personas que trabajan para que todo funcione bien, y también, muchos misioneros, 14.000 misioneros trabajando de forma vocacional fuera de España, un gran abrazo. En este momento de la noche, esto ya se nos va, las 11:55, saludamos a los oyentes de Radio Nacional y Radio 5 todo noticias, que están conectando con nosotros, con un especial 2020. No queda nada, ya son menos 5.¿Estáis preparados? Siempre se preguntan los deseos, pero en un año como este, haciendo balance, con el año que va a entrar, ¿qué les pide? Es el año de darnos cuenta de dos cosas importantes, la mujer está tomando más relevancia y responsabilidad sobre su vida, y la conciencia medioambiental. Vamos a tener sentido común, vamos a cuidar nuestra tierra, nuestro medio ambiente, el mar, venimos de allí, y lo estamos estropeando. Hay que ser respetuosos, yo le pediría y aprovechar este momento para mandar un abrazo enorme a todas las personas que en este año han tenido una pérdida en casa. Estamos contigo en un año como este, en el que desgraciadamente mi padre se ha ido hace poquito, y todas las personas que se han ido este año o años atrás, pues que pasen este día acompañándonos, así que el abrazo enorme, y el consejo que hay que disfrutar de la vida, que no nos damos cuenta. Tenemos llamadas perdidas o mensajes de los padres, y algún día será tarde. Hay que disfrutar de la vida y los seres que más queremos, que es lo único importante. Es lo que hay que hacer. Un beso para todos. Te agradezco que hayas puesto esta ilusión y alegría, porque cuando sucedió, me dijiste que lo querías hacer por él, querías honrar a una persona que amaré siempre, y eso te honra, eres un profesional como la copa de un pino, eres muy grande. Vamos por el segundo ensayo. Por si no ha quedado claro. Empieza. El carrillón lo primero, 8 segundos, empezará a moverse, y entonces... Un plano que se irá cerrando hacia el reloj de la Puerta del Sol, y nos indicará que llegan los cuartos, señores. 20 segundos. Suena así. Tendremos ese plano, y allí comenzarán las campanadas, 36 segundos, más lentas de lo habitual. Cada una para que nos dé tiempo a comer las uvas. El año pasado me quejaba, que nos habían puesto kiwis en vez de uvas, este año son de un tamaño más normal. Dentro de nada, sobre todo, con mucha calma, con mucha paciencia, y agarrándonos todos de la mano, porque vamos a entrar en el Año Nuevo. Si lleváis algo rojo por dentro, no te voy a preguntar, compañero, porque vas a decir que sí, porque te lo he preguntado. Pensaba que iba a necesitar la capa. Un consejo, el último año para cambiar todas las pesetas. Aquí vamos. Los cuartos. Campanadas. ¡Feliz 2020! Feliz Año Nuevo a todos, feliz año, compañero. Se me ha salido un poco. Gracias, Anne. Que te traiga muchas cosas buenas, que nos lo merecemos. Recuerden que esta es su casa. Continuando nos vamos. Vamos a entrar en calor, nuestros compañeros están deseando felicitarnos el año. Roberto y Ruth Lorenzo, buenas Noches otra vez, estamos en el año 2020. Así es, felicidades, compañeros, a los canarios nos queda poco menos de una hora para entrar, así que los emplazamos, a las -10 en La 1 de TVE, y Canal Internacional. -Aquí vamos a estar, feliz año, es un lujo compartir este momento con vosotros. En la playa de Las Canteras, en Las Palmas de Gran Canaria, nos vemos en nada. Qué alegría, se han venido un poco arriba. No pasa nada, ahora nos vamos a abrigar. Me voy a ir con Rocío Muñoz. Ya, ya. Al final, y te vas tranquilamente con Pablo, y yo tengo trabajo por delante. El año pasado intenté hacer esto y no salió muy bien. No sale. Roberto, me encanta estar... Cuidado, cuidado. Muchas gracias. Me ha encantado estar contigo. Aquí, aquí. Nos darán las uvas del año que viene y seguiremos aquí. Campana sobre campana... Nos vamos, enhorabuena. Gracias a todos. Campanadas 2019 - ver ahora En concreto, las del año pasado fueron unas campanadas muy importantes para Roberto Leal, que perdió a su padre, Pepe Leal, en diciembre de 2019. Durante el evento televisado aprovechó, como este año Ana Obregón, para sentir el cariño de todos los españoles que conocen el sabor agridulce de estas fiestas: una ocasión para celebrar con alegría, pero también para rendir homenaje a los que ya no están. Roberto Leal dio las campanadas con Anne Igartiburu en 2018 y 2019 RTVE

Las primeras campanadas de Roberto Leal (2018-2019) Aunque algunos años la ha roto, es tradición para Anne Igartiburu vestirse de rojo para dar las campanadas y ponerse en las manos del diseñador Lorenzo Caprile, otro de los rostros de la casa y miembro del jurado de Maestros de la costura. ¡Casi se puede decir que la acompaña cada año al tomarse las uvas! Uno de sus mejores looks lo lucía en 2019, cuando presentaba junto a un sonriente Roberto Leal. 02.45 min ¡Feliz 2019 con Anne Igartiburu y Roberto Leal!

Las últimas campanadas de Ramón García (de momento): 2017-2018 La capa de Ramón García es otra protagonista histórica de las campanadas de Año Nuevo en RTVE, aunque llevemos algunos años sin verla. En el año 2004, de hecho, fue la mismísima Ana Obregón la que tiraba, entre grandes aspavientos, su capa por el balcón, marcando uno de los momentos para el recuerdo. Una curiosidad es que Ana Obregón fue la última presentadora de las campanadas antes que Anne, de modo que su colaboración este año cierra un círculo que se abrió hace más de una década. 24.20 min Transcripción completa Muy buenas noches. Bienvenidos, un año más, a la última retransmisión de TVE. Desde la Puerta del Sol vamos a despedir a 2017. Y abrimos las puertas al nuevo año. Esta es su casa. Por supuesto, no puede estar en mejor compañía esta noche. Fantástico compañero, gran profesional y amigo de todos ustedes. Ramón García. Aquí estamos los de siempre para hacer lo de siempre el día 31. Eso se llama tradición. Lo haremos con todos ustedes, en esta casa, en TVE. Aquí estamos en La 1 de TVE, La 2 de TVE, Canal Internacional y RTVE a través de la web. Por supuesto, también en Radio Nacional. Radio 5 y Radio Exterior de España. Voy a hacer un elogio de este pedazo de vestido de Lorenzo Caprile que lleva mi compañera esta noche. Hablamos de un programa que se va a estrenar en TVE dentro de poco. Entre los participantes estará Lorenzo Caprile. La presentadora será Raquel Sánchez Silva. Hay que felicitar a los grandes maestros de la costura. La capa tiene que estar porque esto trae buena suerte. Hablábamos de estrenos. De programas de televisión que se estrenan en TVE. Una serie veterana. "Cuéntame cómo pasó". Hace 19 temporadas. Se acaba de estrenar la 19 temporada de "Cuéntame cómo pasó". Nos vamos al invierno de 1987. Allí, los más jóvenes, van a tener un disco-pub. Antonio y Merche van a viajar a Londres y tienen que aprender inglés. Yo me siento muy identificado con Antonio Alcántara y con eso del inglés. Todos utilizamos muchos anglicismos. Los youtubers están presentes en TVE. Estamos compartiendo "Happy new...". Es una tradición que demos paso a nuestros compañeros de las Islas Canarias. Allí está Roberto Herrera y José Toledo. Están en Agüimes, en Gran Canaria. Chicos, buenas noches. Un saludo muy especial desde Agüimes, en Gran Canaria. A los canarios nos queda a una hora. -Así es. Buenas noches desde la plaza del Rosario. Está llena de gente. Es el lugar elegido por TVE en Canarias para recibir al nuevo año que será dentro de una hora aproximadamente. -Vamos a recibir a 2018 con todas las ganas del mundo. Recuerden, en todo nuestro país, desde Canarias, somos la única televisión pública que da doble campanada y se acuerda de Canarias. Tendrían que ser TVE y Radio Nacional de España. Estamos en directo para todo el país y toda Canarias y el mundo entero. -Desde la plaza del Rosario en Agüimes. Al sureste de Gran Canaria. -Volvemos dentro de un rato. Hasta ahora, compañeros. Hacen más viento allí que aquí. Hace viento. Hemos escuchado sonidos de este reloj de la Puerta del Sol. Un año más nos va a acompañar para cambiar el año. No están de más los consejos que damos aquí, Anne. Es un día de celebrar en compañía. Si toma algo de alcohol, busque a un amigo o familiar que le lleve en coche. En este mismo momento, hay gente que no se ve desde unas pantallas en un teatro y que ha parado la función para vernos. Mando un saludo a todos. Y que celebréis en el patio de butacas el inicio de año. Un espectáculo importante en TVE es "Operación Triunfo". Ahora mismo nos están viendo los participantes. Este martes habrá una gala en directo con Roberto Leal. Como son jóvenes, a lo mejor, algunos no se aclaran de cómo suena el reloj que tenemos atrás. Todavía hay gente que se lía. Es importante no mezclar sonidos. De esa manera llegaremos a 2018 cuando se encienda la luz de neón. Lo primero, van a ver la bola. La bajada del carillón dura ocho segundos. Luego, en los cuartos. Clin, clin, clin. Van a ver acercarse el reloj a su televisión. Después escucharemos los cuartos. Din don... 20 segundos. Las campanadas llegarán después de los cuatro cuartos. Veremos este plano fijo del reloj. Y veremos las campanadas. Será el momento de comer las uvas. Por aquí aparecerá el descuento. Por lo tanto, es imposible equivocarse para tomar las uvas de fin de año. Son los sonidos. Es una forma de despedir un año y dar la bienvenida al otro. Te tengo que felicitar. Gracias. No mucha gente puede decir que celebra 20 años en su trabajo. Anne Igartiburu celebra 20 años de "Corazón". Gracias a todos aquellos que nos han seguido 20 años sin faltar ningún día. Han sido 6000 programas en directo. Es momento de compartirlo con mis compañeros de "Corazón". Y con los profesionales de esta casa. Y con todos ustedes, que no siguen con la crónica social. Es de agradecer que estén a nuestro lado estos años y que sean 20 más. Ese programa les acompaña a todos ustedes a mediodía antes de la primera edición del "Telediario". Ya que estamos hablando de la televisión, de la programación de TVE, hace un poco empezaba la gala que les transportará a 2018. "¡Feliz 2018!". Con Eva González y Carlos Latre. He visto el arranque y está fantástico. Veremos a Sergio Martín, Sergio Dalma... Qué memoria, hija mía. También tendremos magia. No se pierdan las imitaciones de Carlos Latre. Nuestro realizador está mostrando imágenes de la plaza. Aproximadamente, hay 20 000 personas. Por temas de seguridad se ha reducido en 5000 la entrada de gente a la Puerta del Sol. Hay mucha gente que viene en compañía de familia, de amigos, mucha gente se junta para tomar las uvas en directo en la Puerta del Sol. Muchos han viajado desde fuera de Madrid para vivir esta experiencia en directo. Es interesante recordar cosas muy bonitas. Este reloj tiene muchos años. En 1866 lo inauguró la reina Isabel. Ahí está ese reloj. Ha impactado hasta obuses. Ahí permanece, año tras año, fiel al cambio de año. Hoy no podía ser menos. Aprovechamos el momento para dar las gracias a la gente que hoy está trabajando. A los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Están pendientes de que todo vaya bien. Está vigilando este dispositivo en la Puerta del Sol de Madrid. También protección civil, Samur... Tenemos Fuerzas Armadas en el exterior de España. 20 misiones y 13 000 militares. Nos están viendo ahora mismo. Los saludamos. Cuando estamos fuera de casa, de estas campanadas, pues es de agradecer. Un saludo muy especial para ellos desde la Puerta del Sol. Hoy nos toca trabajar a todos los compañeros de la tele, pero forma parte de la tradición. El día 31 de diciembre hay mucha gente que también está trabajando. Desde aquí, en el balcón de al lado veo a compañeros de hostelería. También hospitales, bomberos... No quiero olvidar a los abogados de oficio. (Bullicio) Qué ambiente hay ahí abajo. España es rica en voluntarios que están por todo el mundo. Casi 14.000 misioneros están fuera de España. Ellos nos están sintiendo cerca. Son el hilo conductor de todas las personas que están fuera con nosotros, con su familia, con su país. Por ello, desde aquí, nuestro recuerdo entrañable. Algo clásico, Anne, es pedir nuestros deseos. Es una noche especial. Pedimos deseos. Abrimos puertas para aquello que quedó sin hacer en 2017. Por supuesto, siempre lo hacemos tú y yo. Pedir salud, trabajo, ya ponemos amor. Y también sentido común. Ser conscientes de que somos parte de algo global. Por favor, pensemos un poco. Voy a aportar algo más. Nosotros, aunque estemos vestidos de gala, me gustaría hacer mención a la noticia que nos ha despertado esta mañana. No podemos dar la espalda en esta noche tan especial a la muerte tan terrible de Diana Quer. Llevamos todo el día consternados. Voy a pedir a este 2018 que sea el año que acabe con la violencia machista que mata a las mujeres. Ese es mi deseo. Estoy seguro que será compartido con los millones de españoles que nos ven. Gracias, Ramón. Es importante recordarlo. Somos compañeros. Nos tenemos que apoyar mutuamente. La mujer que se defiende y levanta su voz por una dignidad, respeto e igualdad. Aunque estemos de fiesta no podemos dar la espalda a la actualidad. Que 2018 nos traiga buenas noticias. Y el trabajo que hemos dicho. Por supuesto, la salud. Y pedir también para todos ustedes. Bueno, aquí seguimos. Esto se va acercando. Esta tradición de tomar las uvas se comparte ya en muchos países. La cosa empezó en España. A principios del siglo pasado, había excedente de uvas en Alicante. Pero se ha transportado a todos los sitios. Perú, Colombia, Costa Rica... También hay costumbres extrañas. En Estados Unidos, justo, cuando dan las 12 campanadas, se besan las personas que se aman y se desean lo mejor. Un año, Raffaella Carrá, Un año, Raffaella Carrá se trajo su cuenco de lentejas. Me gusta saludar a los compañeros de TVE. Iluminadores, maquillaje, técnicos de sonido, peluquería... Con vosotros, Anne y yo comenzamos a hacer estas campanadas. Gracias a vosotros. Aprendimos con vosotros. Hemos sido testigos de un cambio en esta casa. Ya llevo 22 años en la casa. Tú, por lo menos, 25. Estaba aquí el siglo pasado. Hemos tomado el testigo de varios profesionales que venían del cine. Tenemos admiración y respeto por ellas. Les recordamos con mucho cariño cuando pisamos este balcón de la Puerta del Sol. Estos minutos son irrepetibles en la tele. Tener el honor de compartir con ustedes este griterío, no saben la ilusión que nos hacen, mientras nos sigan llamando, aquí estaremos. Es la emoción de despedir un año. Todo el mundo desea lo mejor. Siempre hay que vivir con esa esperanza. Y la familia de esta casa, en TVE, que comenzó con la retransmisión de las campanadas en 1962. Matías Prats ponía la voz. Antes se hacía en la radio. Se acaban de incorporar a nuestros compañeros de Radio Nacional de España. Les queremos mandar un saludo. Gracias por estar con nosotros, compañeros del radio. También en La 2 de TVE. Están todos siguiendo esta retransmisión. Todo está preparado. Los que siguen esta retransmisión de RTVE lo saben perfectamente. Hacemos un ensayo para ver los pasos que van a ver en casa y hay que seguir para empezar el año con buen pie. Lo primero, el plano y la bola que irá bajando durante ocho segundos. Será un repique de campanas de ocho segundos. Después, veremos el plano que se acerca al reloj de la Puerta del Sol. Sonarán los cuartos. 20 segundos donde habrá 4 golpes dobles. Durarán 20 segundos. Serán los cuartos. No la alíen con las campanadas. En este momento, cuando vean el plano corto del reloj, será el momento de las 12 campanadas. 1 cada tres únicos segundos. Baja el carillón. Ahora los cuartos. (Cuartos) Ahora, las campanadas. (Campanadas) ¡Feliz 2018! ¡Feliz 2018! (Bullicio) Feliz año. Feliz año a todos. ¡Feliz 2018! Desde RTVE. Es su casa. Aquí estamos disfrutando de esta noche. Nos vamos a Canarias. No vamos a Agüimes. Allí están Roberto Herrera y José Toledo. Buenas noches. Muy buenas noches, compañeros. Feliz año 2018. Desde Canarias. -Un abrazo muy grande. Felicidades a todos. Recuerden que los canarios todavía estamos en 2017. Nos queda poco menos de una hora. Vamos a estar en directo a la 0:45, hora nacional. Y a las 23:45, hora canaria. Vean el ambiente que estamos viviendo en Agüimes. Y nos queda una hora. Les esperamos. Feliz año. Nos tenemos que despedir ya. Gracias por seguir con nosotros esta retransmisión. Ramón, ha sido un placer estar aquí contigo. Les esperamos este 2018 en RTVE. Con la mejor programación y en esta casa, que es la suya. Seguimos con la gala "¡Feliz 2018!". Feliz año. Hasta siempre. Feliz año. (Bullicio) Campanadas 2017 - ver ahora

El jurado de MasterChef despide 2016 Jordi Cruz y Pepe Rodríguez también son viejos conocidos de nuestro Fin de Año, habiendo dado las uvas en dos ocasiones. En 2014 se estrenaban como maestros de ceremonias y, en 2016, volvían a acompañar a Anne Igartiburu con sus risas, sus comentarios sarcásticos y sus anécdotas en la noche más importante de la televisión. 03.01 min Campanadas Fin de Año: ¡Así despedimos el 2016 y recibimos al 2017!

Anne Igartiburu y Ramón García (2015-2016) 23.24 min Campanadas 2015 - ver ahora

Anne Igartiburu y Ramón García (2014-2015) Anne Igartiburu y Ramón García vuelven a dar juntos las campanadas, 2014 22.38 min Campanadas 2014 - ver ahora

Las primeras campanadas 'MasterChef' (2013-2014) 16.36 min Las campanadas de entrada en 2014 con Anne Igartiburu, Pepe Rodríguez y Jordi Cruz, desde la Puerta del Sol

Anne Igartiburu e Imanol Arias (2012-2013) Anne Igartiburu e Imanol Arias despidieron juntos el año 2012 en TVE RTVE Antes de la alternancia entre Ramón García y las estrellas de MasterChef, le llegó el turno al protagonista de Cuéntame cómo pasó de presentar las camapanadas junto a Anne Igartiburu. Imanol Arias, que interpreta en la ficción a Antonio Alcántara, acompañó a la presentadora en un año que dio que hablar por el explosivo peinado de ambos: gran cantidad de laca y gomina luchaba por dominar sus melenas en la helada terraza de la Puerta del Sol. Pese a todo, carisma y elegancia hubo de sobra en esa celebración de Nochevieja. 24.14 min Conexión con Anne Igartiburu e Imanol Arias, que retransmiten los momentos finales de 2012 desde la Puerta del Sol y acompañana a los espectadores en las doce campanadas finales para dar la bienvenida al año 2013.

Anne Igartiburu y José Mota (2011-2012) 04.02 min Las tradicionales campanas de la Puerta del Sol marcan el inicio del año 2012 Hace mucho tiempo que no le vemos vestir sus mejores galas, pero José Mota es otro de los rostros más emblemáticos de las fiestas de esta cadena. Además de alegrarnos con sus programas de humor, en dos ocasiones ha transportado su repertorio a la Puerta del Sol para guiarnos y divertirnos como presentador mientras tomamos las uvas: en la nochevieja de 2011 y en la de 2010.

Anne Igartiburu y José Mota (2010-2011) 03.29 min Con las tradicionales campanadas de la Puerta del Sol y tomando las uvas, claro. Así han dado la bienvenida al 2011 millones de españoles. Todos, salvo los habitantes de Canarias, que han recibido una hora más tarde el año nuevo. La mayor parte han seguido las campanadas por RTVE, pero miles de personas, como es tradicional, han abarrotado la madrileña Puerta del Sol: no cabía ni un alfiler. Ni en las calles del país ni en muchas casas han faltado las uvas, el cava, los gorros, las pelucas de colores y la música para entrar en el nuevo año por todo lo alto.

Anne Igartiburu y Manuel Bandera (2009-2010) Anne Igartiburu da la bienvenida a 2010 junto a Manuel Bandera RTVE El actor Manuel Bandera ha sido anfitrión de esta ceremonia en una única ocasión: en la Nochevieja de 2009, cuando se reunía con Anne frente a las cámaras. ¡Y es que ya habían coincidido en Mira quién baila! Anne Igartiburu era la presentadora del programa que ganó el actor malagueño, protagonista de la cuarta temporada de Amar en tiempos revueltos. 12.51 min Campanadas 2010

Anne Igartiburu y Carlos Sobera (2008-2009) Anne Igartiburu y Carlos Sobera dieron la bienvenida a 2009 en TVE RTVE Otra de las caras más conocidas de la televisión, que solo una vez ha dado las campanadas en esta cadena: Carlos Sobera acompañó a Anne frente a las cámaras en el Fin de Año de 2008, donde además repitió junto a Lolita como presentador de "Todos a la una", la primera gala de ese mismo año.

Anne Igartiburu y Antonio Garrido (2007-2008) Garrido despidieron el año 2007 en TVE RTVE El actor Antonio Garrido, que años después daría vida a Elías en Mercado Central y a Damián en Servir y Proteger, presentó las camapanadas en 2007, llenando el hueco dejado por Ramón García, que rompía una larguísima racha al frente de este programa.

Anne Igartiburu y Ramón García (2006-2007) Se anuncia que Anne Igartiburu y Ramón García repiten como presentadores del Año Nuevo, 2006 RTVE