"Siento muchísimo tener que comunicaros que he dado positivo en Covid y no podré estar en la Puerta del Sol despidiendo el año con todos vosotros como me hubiera gustado", así daba la noticia Ana Obregón a través de sus redes sociales. Desolada, la actriz y presentadora se queda sin dar las Campanadas, una noche muy especial que esperaba con ilusión. Este sería su segundo año consecutivo junto a Anne Igartiburu, un dupla que ya nos emocionó el año pasado y que prometía volver hacerlo este 2021.

"Lo que más me entristece es no poder estar en ese balcón de la Puerta del Sol para agradeceros a todos de corazón el apoyo y el cariño tan inmenso que he recibido todo este año a través de la redes, en los medios de comunicación y en la calle", confiesa. Y es que este también ha sido un año complicado para Ana Obregón. Tras la muerte de su madre el pasado mes de mayo, su padre fue hospitalizado. Además, la ausencia de su hijo Aless, a quien recuerda siempre que puede, sigue martirizándola.

Obregón ha lanzado un mensaje de tranquilidad sobre su estado de salud a sus más de 850 mil seguidores. "Deciros que estoy bien, en casa, como si fuera un catarro superfuerte gracias a las vacunas". Ómicron ha provocado una sexta ola y un notable aumento de contagios. Lanza una advertencia. "Esta variante vuela, está en todas partes. Os lo dice alguien que no ha salido de su casa en todas las Navidades y, sin embargo, lo he cogido".