El coronavirus ha truncado los planes de muchos para estas Navidades y a pesar de que la mayoría de la población ya se encuentra vacunada, la sexta ola de la Covid-19 ha llegado en unas fechas de lo más inoportunas. Este es el caso de Ana Obregón, que se queda sin poder presentar las Campanadas tras dar positivo en coronavirus. No es la única. Famosos como Tania Llasera, Rafa Nadal, James Rhodes, Susi Caramelo, Sole Giménez o Toñi Moreno ya han anunciado el inicio de su cuarentena para no contagiar a nadie.

Ana Obregón Esta iba a ser la segunda vez que veríamos a Ana Obregón y Anne Igartiburu desde la Puerta del Sol para despedir el año, pero finalmente no va a poder ser. La actriz y presentadora ha dado positivo en coronavirus y será reemplazada por Jacob Petrus. Obregón estaba muy ilusionada. "La verdad que estoy feliz porque sin Anne no las hubiera podido dar el año pasado y no podría este año que es todavía más difícil para mí", aseguraba hace unos días, durante la presentación de la programación especial de RTVE para estas Navidades. Campanadas 2020: Por qué con Ana Obregón y Anne Igartiburu son históricas RTVE.es

Rafa Nadal Ha sido uno de los primeros en hacer saltar las alarmas. Rafa Nadal dio positivo en coronavirus tras disputar el torneo de Abu Dhabi y haber visto al rey emérito. Nada más llegar a Porto Cristo, en las islas Baleares, el tenista publicó un comunicado oficial en sus redes sociales: "En mi regreso a casa tras disputar el torneo de Abu Dhabi, he dado positivo por COVID en la prueba PCR que se me ha realizado al llegar a España", escribió. A pesar de haber pasado controles cada dos días y haber dado negativo durante varios días, el tenista finalmente contrajo el virus: "Estoy pasando unos momentos desagradables pero confío en ir mejorando poco a poco", aseguró. El deportista analizará en qué torneos podrá participar a futuro según vaya evolucionando. Y lo primero que hizo al saber el resultado es cumplir cuarentena en su casa: "Estoy confinado en casa y he informado del resultado a las personas que han estado en contacto conmigo", explicó.

Susi Caramelo Otra en dar positivo esta misma semana es Susi Caramelo. La presentadora ha dado la noticia a través de Instagram con su inconfundible toque de humor: "Esta navidad si queréis os hago yo el discurso con Corona incluida", escribe en su publicación. Es la tercera vez que pasa por la enfermedad y tiene una petición: "Los contagiados somos mogollón de peña y quiero hacer un llamamiento desde mi cama para que se retrase la Navidad", dice. La sexta ola del coronavirus ha llegado sin duda en unas fechas malísimas para la población, que debe hacerse test de antígenos y mantener la distancia social más que nunca hasta ahora para frenar el avance de ómicron. Y Susi Caramelo ha tenido la idea de posponer la Navidad: "No quiero pasarla sola y amargada en mi casa y como yo, más gente. Si eres un afectado del coronavirus esta Navidad, pon aquí abajo en comentarios qué día te vendría bien que empezasen las fiestas", zanja.

Tania Llasera Tampoco se ha librado Tania Llasera: "Positiva y aislada. Navidades covideñas. Ojo, que el test de antígenos me salió negativo y pensé que por si las moscas que mejor era ir a por una PCR", cuenta la presentadora. Así es como confirmó que ómicron estaba en su cuerpo. No es la primera vez que pasa la Covid-19, pero sí la primera en contagiarse en esta sexta ola pese a tener la pauta completa de vacunación. Así que ha enviado un mensaje de advertencia: "Cuidado a todos. Por favor no os fiéis de los antígenos mucho, la sensación de falsa seguridad es real", dice

Toñi Moreno La presentadora "llevaba con síntomas varios días" y después de haberse hecho una PCR y cuatro test de antígenos, decidió hacerse de nuevo un test en un hospital de Madrid, con lo que dio positivo: "Me vuelvo a casa en una ambulancia para no contagiar a nadie", escribió Toñi Moreno en una de sus stories de Instagram. Asegura que "es como una gripe, pero un poco más fuerte" y empieza su confinamiento completamente a solas, ya que no contará ni siquiera con la compañía de su hija Lola.

Sole Giménez La cantante Sole Giménez también tiene la Nochebuena y la Navidad estropeadas. Se encuentra bien, pero Sole Giménez ha recibido la noticia con tristeza y pesar: "Parece que por fin me ha pillado el dichoso virus. Estoy en la cama sin fuerzas ni apetito. Tengo congestión y un cansancio brutal, pero estoy bien", escribe. Este año celebrará la Navidad sin familia: "Lo triste es no poder celebrar de nuevo con mis padres, mis hijos, mi chico, mi familia... Como le ocurre a media España", asegura. Aunque no estará sola: "Estamos Alba y yo. Ella ha dado positivo, pero es asintomática".